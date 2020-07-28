Ученый развеял главный миф о русском мате и объяснил, откуда пошли ругательства

По словам ученого, то, что появление матерной речи связывают с монголо-татарским игом, является заблуждением.

Осадчий подчеркивает — обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода Золотой Орды. При этом, раньше матерные слова являлись общеупотребительными.

«В русском языке обсценные слова, которые мы сегодня называем матом, исторически не являлись словами запретными или табуированными. Они восходят к очень древним словам, которые на предыдущих этапах развития нашего языка обозначали вполне мирные явления. Например, одно из матерных слов — однокоренное со словом „хвоя“ или „хворостина“. Они восходят к одному древнему корню, который обозначал палочку из хвои. Еще одно слово — однокоренное слову „блуждать“. Те слова, которые мы сегодня не можем произносить, когда-то были вполне допустимыми», — подчеркнул филолог.