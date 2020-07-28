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Жизнь

Ученый развеял главный миф о русском мате и объяснил, откуда пошли ругательства

Появление мата в русском языке не связано с нашествием монголо-татар, уверен проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий, передает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

Делаем красивые губы.
Делаем красивые губы.
опубликовано на yapokupayu.ru

По словам ученого, то, что появление матерной речи связывают с монголо-татарским игом, является заблуждением.

Осадчий подчеркивает — обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода Золотой Орды. При этом, раньше матерные слова являлись общеупотребительными.

«В русском языке обсценные слова, которые мы сегодня называем матом, исторически не являлись словами запретными или табуированными. Они восходят к очень древним словам, которые на предыдущих этапах развития нашего языка обозначали вполне мирные явления. Например, одно из матерных слов — однокоренное со словом „хвоя“ или „хворостина“. Они восходят к одному древнему корню, который обозначал палочку из хвои. Еще одно слово — однокоренное слову „блуждать“. Те слова, которые мы сегодня не можем произносить, когда-то были вполне допустимыми», — подчеркнул филолог.

Также эксперт отметил, что большую популярность мат получил после революции 1917 года.

«Тогда говорить на литературном русском языке было не просто не модно, а даже в какой-то степени опасно. Своей речью человек мог выдать свою сословную принадлежность к дворянству или духовенству… Представители власти той эпохи всячески кичились своей народностью. Эта мода на простой народ и крепкое словцо из уст власти и укрепила мат в нашей культуре, и сделала его таким популярным», — добавил Михаил Осадчий.

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