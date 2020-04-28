Ученый усомнился в популярной версии происхождения COVID-19

Биолог, сотрудник МГУ, специалист по рукокрылым Сергей Крускоп подверг сомнению версию, что новый коронавирус пришел к человеку от летучих мышей, пишет РИА Новости.

По мнению Крускопа, связь нынешней инфекции с летучими мышами — это практически гарантированный фейк. Летучие мыши также не могли повлиять и на распространение вируса в мире.

Ученый рассказал, что вирус переходит от человека к человеку без посредников. Летучие мыши представляют угрозу лишь в случае, когда они образуют большие группы.

«К счастью или к несчастью, вне горных районов таких скоплений мышей практически не бывает. Самые большие скопления мышей в умеренных широтах, может быть, несколько десятков, может, сотня-полторы, но это уже редкость. Я никогда в жизни не видел своими глазами колоний численностью в сотню», — сказал Крускоп.

Он отметил, что вирус, похожий на COVID-19, отмечали у летучих мышей, но идентичность вирусов не доказана.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что установить первый источник происхождения коронавируса вряд ли удастся, вирусы — древнейшие биологические агенты на Земле.