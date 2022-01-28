«Учитель физики, который купил самолет». В Барнауле прошел закрытый кинопоказ документального фильма

27 января в кинотеатре «Мир» команда компании Man from Siberia* показала свой документальный фильм, посвященный Валерию Владимировичу Репникову. Премьеру посетили более 200 человек, среди которых известные предприниматели, руководители предприятий, учителя и другие люди, которым небезразлична судьба Алтая и Сибири.

Этот фильм о том, как в одном из сёл Республики Алтай, во времена тяжелых 90-х, учитель физики, а чуть позднее директор Усть-Коксинской средней школы, делает рискованный шаг. Берёт кредит на миллион долларов и начинает строить бизнес в очень редкой сфере — пантовое оленеводство.

Закрытый кинопоказ. Алексей Курелёнок Закрытый кинопоказ. Алексей Курелёнок Закрытый кинопоказ. Алексей Курелёнок Закрытый кинопоказ. Алексей Курелёнок

В 1997 году отрасль переживала непростые времена из-за Азиатского кризиса, но дефолт в России 1998 года восстановил оленеводов и поднял экономику региона. Валерий Владимирович — один из тех, кто возглавил восстановление маральников на Алтае. Несмотря на тяжелые ситуации и преграды, главный герой смог сделать качественный продукт, который помог ему путешествовать по миру, восстанавливать дома и строить жильё нуждающимся, а также исполнить невозможную мечту юности — летать на самолете. Ведь небо — это дополнительный вектор свободы для человека.

На данный момент Валерий Репников является действующим руководителем компании ООО «Пантовитал», её идейным вдохновителем и основателем нового производственного направления, которому он посвятил половину своей жизни.

Над фильмом работали: Алексей Курелёнок, Ярослав Игнатенко, Андрей Малыченко.

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* Man from Siberia (англ.) — мужик из Сибири