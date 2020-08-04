Учитель истории из Алтайского края «опензенел» и стал реестровым атаманом Пучковым

Ранее Пучков исполнял обязанности атамана Пензенского отдельского казачьего общества.
«Его кандидатуру поддержали единогласно все 17 делегатов от хуторских обществ и станиц региона», — рассказали пензенские власти о новом назначении.
Атаман родом из Алтайского края — родился 26 июля 1972 года в Славгороде. В 1994 году окончил Саратовский университет по специальности «преподаватель истории».
Осенью 1990 года Пучков вступил в землячество казаков Саратова при районном военкомате, до 1995 года был активным членом Саратовского казачьего круга. После переехал в Пензенскую область.
«С октября 2008 года — атаман Региональной общественной организации Добровольного патриотического объединения „Пензенский Союз Казаков“, а также возглавляет Пензенское региональное отделение Общероссийской общественной организации „Союз Казаков“», — говорится в справке.
С 30 марта 2019 года — заместитель атамана Малосердобинского хуторского казачьего общества Пензенского отдельского казачьего общества Волжского войскового казачьего общества.