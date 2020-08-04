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Жизнь

Учитель истории из Алтайского края «опензенел» и стал реестровым атаманом Пучковым

Уроженца Алтайского края Евгения Пучкова избрали новым реестровым атаманом Пензенской области, сообщает региональное правительство.

Евгений Пучков (справа) стал атаманом Пензенского отдельского казачьего общества.
Евгений Пучков (справа) стал атаманом Пензенского отдельского казачьего общества.
pnzreg.ru.

Ранее Пучков исполнял обязанности атамана Пензенского отдельского казачьего общества.

«Его кандидатуру поддержали единогласно все 17 делегатов от хуторских обществ и станиц региона», — рассказали пензенские власти о новом назначении.

Атаман родом из Алтайского края — родился 26 июля 1972 года в Славгороде. В 1994 году окончил Саратовский университет по специальности «преподаватель истории».

Хор донских казаков имени атамана Платова на гастролях, 1930 год, Гиза, Королевство Египет.
Хор донских казаков имени атамана Платова на гастролях, 1930 год, Гиза, Королевство Египет.
fishki.net

Осенью 1990 года Пучков вступил в землячество казаков Саратова при районном военкомате, до 1995 года был активным членом Саратовского казачьего круга. После переехал в Пензенскую область.

«С октября 2008 года — атаман Региональной общественной организации Добровольного патриотического объединения „Пензенский Союз Казаков“, а также возглавляет Пензенское региональное отделение Общероссийской общественной организации „Союз Казаков“», — говорится в справке.

С 30 марта 2019 года — заместитель атамана Малосердобинского хуторского казачьего общества Пензенского отдельского казачьего общества Волжского войскового казачьего общества.

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