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Жизнь
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Учитель из алтайского села рассказал о плюсах и минусах современной образовательной системы

Учитель физики и с недавнего времени директор Кулундинской СОШ № 1 Наталья Цепенко поделилась своим взглядом на достоинства и недостатки модернизации в образовательной системе.

Учебный класс.
Учебный класс.
Фото: Анна Зайкова.

Как плюс она выделяет модернизацию инфраструктуры: строительство новых школ и оснащение их современным оборудованием. «Государство много делает для этого», — говорит Цепенко.

И в то же время, модернизация самого процесса образования, по ее мнению, приводит к нехватке времени, которое должно быть уделено ученикам: «Огромный поток отчетной документации, как бумажной, так и электронной. Обновление требований. Отсутствие свободного, нерегламентированного диалога с коллегами, обучающимися».

По мнению, Натальи Цепенко, педагоги, ученики и родителями стали заложниками интернет-технологий:

«Мы стали говорить языком цифр, аббревиатур и заимствованных слов. Выигрывая в одних позициях, мы, увы, неизбежно должны проиграть в других. Это тоже закономерность, точнее правило».

Потеряли, по словам педагога, активное живое общение, минимизировали трудовую и нравственную составляющие воспитания. Раньше Наталья Цепенко с воспитанниками могла регулярно посещать экскурсии, отправляться в походы, велосипедные прогулки и просто вести беседы.

«У нас было много замечательных поездок по памятным местам любимого Алтайского края. Даже с группой ребят удалось побывать на побережье Черного моря и за границей, в пяти странах Европы. Сейчас все доступно в виртуальных путешествиях, сложно удивлять ребят, настраивать на положительные эмоции», — говорит она.

И в то же время, педагог не считает, что такая модернизация — нечто противоестественное. «Человек всегда стремился к познанию природы, ее законов и причинно-следственных связей, пытаясь получить возможность управлять процессами. Технический прогресс необходим, но дозированно, как дополненительная возможность», — заключает она.

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