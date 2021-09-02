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Жизнь

Учительница исполнила зажигательный танец живота перед младшеклассниками на линейке

В школе № 76 в Хабаровске учительница исполнила танец живота под песню «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус» перед детьми на линейке, посвященной Дню знаний.

Любители танца живота отожгли в "Че Геваре".
Любители танца живота отожгли в "Че Геваре".
Олег Богданов

Далеко не все оценили подобную выходку, пишет life.ru.

«А что не стриптиз?», «Культура пробила дно», «Девушка ошиблась адресом», «Отцы скидывались», «Почему, когда я был школьником, такого не было?», — не смолчали пользователи сети.

После региональное управление образования начало проверку в отношении директора учреждения и его сотрудников.

В ведомстве извинились, а также назвали данный инцидент личной инициативой молодой учительницы, пишет RT в своем Telegram-канале.

«Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы. Управление образования считает такие инициативы неприемлемыми», — уточнили чиновники.

Начальник отдела общего образования городского управления образования Алексей Соболев рассказал изданию «Подъем», что по этому поводу ведется проверка: «Мы ждем пояснения директора, но понятно, что без ее ведома такого быть не могло. Она должна была знать, что будет такой номер в сценарии. На каком этапе кто-то как-то не сработал, мы пока не знаем. Но мы это, конечно, выясним».

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