Учительница исполнила зажигательный танец живота перед младшеклассниками на линейке

В школе № 76 в Хабаровске учительница исполнила танец живота под песню «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус» перед детьми на линейке, посвященной Дню знаний.

Далеко не все оценили подобную выходку, пишет life.ru.

«А что не стриптиз?», «Культура пробила дно», «Девушка ошиблась адресом», «Отцы скидывались», «Почему, когда я был школьником, такого не было?», — не смолчали пользователи сети.

В Хабаровске на школьной линейке детям показали танец живота. В соцсетях появилось видео, как приглашённая артистка в откровенном наряде выступает перед учениками начальных классов.https://t.co/pcFpyaAXic pic.twitter.com/s1mZJA79Mh — #говоритмосква (@govoritmsk) September 1, 2021

После региональное управление образования начало проверку в отношении директора учреждения и его сотрудников.

В ведомстве извинились, а также назвали данный инцидент личной инициативой молодой учительницы, пишет RT в своем Telegram-канале.

«Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы. Управление образования считает такие инициативы неприемлемыми», — уточнили чиновники.

Начальник отдела общего образования городского управления образования Алексей Соболев рассказал изданию «Подъем», что по этому поводу ведется проверка: «Мы ждем пояснения директора, но понятно, что без ее ведома такого быть не могло. Она должна была знать, что будет такой номер в сценарии. На каком этапе кто-то как-то не сработал, мы пока не знаем. Но мы это, конечно, выясним».