Учительница решила сбежать после странного случая в школе

Накануне 17-летний подросток из города Сент-Пол заявил, что в конце января 24-летняя учительница занялась с ним сексом в пустом классе.
По словам юноши, женщина приглашала его к себе домой, однако парень отказался.
Известно, что учительница уволилась из школы в конце февраля. Также выяснилось, что она обращалась к психиатру и рассказала о случившемся сотруднику социальной службы.
Однако на данный момент неизвестно, где женщина. В полиции считают, что она пустилась в бега.
Ранее сообщалось, что в Бийске будут судить мужчину за насилие над двумя падчерицами.
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