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Жизнь

Учительница русского языка проанализировала ошибки телеведущих во время эфиров

Учительница русского языка и блогерша Татьяна Гартман разобрала ошибки, которые допускают в устной речи известные российские телеврачи Елена Малышева и Александр Мясников.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

Телеведущая Первого канала обошла своего коллегу с «России 1».

Малышева правильно ставит ударение в словах «болей» — оно должно оставаться на корне, «железу» — оно падает на последний слог, а также не путает паронимы «одеть» и «надеть». Мясников же правильно употребляет слово «кашлянул» — ударение в нем должно быть на первом слоге, пишет Lenta.ru.

При этом оба доктора неправильно ставят ударение в словах «коклюш» и «начался» (в обоих случаях оно должно падать на последний слог) и «томография» (оно должно быть на третьем слоге).

Выпуск опубликован на YouTube.

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