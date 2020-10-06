Учительница русского языка проанализировала ошибки телеведущих во время эфиров

Телеведущая Первого канала обошла своего коллегу с «России 1».

Малышева правильно ставит ударение в словах «болей» — оно должно оставаться на корне, «железу» — оно падает на последний слог, а также не путает паронимы «одеть» и «надеть». Мясников же правильно употребляет слово «кашлянул» — ударение в нем должно быть на первом слоге, пишет Lenta.ru.

При этом оба доктора неправильно ставят ударение в словах «коклюш» и «начался» (в обоих случаях оно должно падать на последний слог) и «томография» (оно должно быть на третьем слоге).

Выпуск опубликован на YouTube.