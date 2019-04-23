Учительница сфотографировала спящую сову-невидимку

Удивительный пример камуфляжа совы сняла фотограф-любитель в заповеднике «Британия» на реке Оттава в Канаде. Снимок стал вирусным.

Птица мирно спала в дупле и была почти незаметной на фоне коры.

«Этой весной было очень холодно, небо постоянно серое. Но в тот день, когда я пошла снимать, небо прояснилось, ярко светило солнце. Сова спала, греясь на солнышке», — рассказала 67-летняя Элис Маккей.

«Я была в восторге, что нашла сову, особенно учитывая, насколько хорошо она замаскировалась», — добавила фотограф.

Учительница на пенсии, Элис увлекается фотографиями дикой природы, пишет mail.ru. Она сделала немало снимков редких птиц и млекопитающих Канады.

Совы маскируются, чтобы спрятаться от хищников и лучше охотиться. В настоящее время в мире насчитывается около 200 видов сов.