Учительница сфотографировала спящую сову-невидимку

Птица мирно спала в дупле и была почти незаметной на фоне коры.
«Этой весной было очень холодно, небо постоянно серое. Но в тот день, когда я пошла снимать, небо прояснилось, ярко светило солнце. Сова спала, греясь на солнышке», — рассказала 67-летняя Элис Маккей.
«Я была в восторге, что нашла сову, особенно учитывая, насколько хорошо она замаскировалась», — добавила фотограф.
Учительница на пенсии, Элис увлекается фотографиями дикой природы, пишет mail.ru. Она сделала немало снимков редких птиц и млекопитающих Канады.
Совы маскируются, чтобы спрятаться от хищников и лучше охотиться. В настоящее время в мире насчитывается около 200 видов сов.