Учтут каждый ствол: в России разрабатывают электронную систему по контролю за оборотом оружия

Росгвардия и Минцифры создают единую платформу, позволяющую проследить весь жизненный цикл единицы оружия, начиная с его производства, заканчивая утилизацией или вывоза пределы страны. Об этом информагентству ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Государственные структуры разрабатывают электронную систему, благодаря которой можно будет не только контролировать оборот оружия, но и управлять охранными услугами.

«Являясь участником национальной программы „Цифровая экономика РФ“, Росгвардия во взаимодействии с Минцифры России и иными заинтересованными органами государственной власти с декабря 2019 года осуществляет создание федеральной платформы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами на базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных. Целью работы является создание единой информационной платформы для всех участников сферы оборота оружия и охранных услуг, информация от которых, поступая в систему, позволит проследить весь жизненный цикл единицы оружия от его производства, последующего перемещения, хранения, купли-продажи до утилизации или вывоза за пределы РФ», — сказано в сообщении. Оружие. rosgvard.ru

В Росгвардии пояснили ТАСС, что работы реализуются поэтапно. В их рамках предусматривается техническое проектирование, создание специализированного программного обеспечения, а также практическая апробация полученных результатов.