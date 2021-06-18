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Жизнь

Учтут каждый ствол: в России разрабатывают электронную систему по контролю за оборотом оружия

Росгвардия и Минцифры создают единую платформу, позволяющую проследить весь жизненный цикл единицы оружия, начиная с его производства, заканчивая утилизацией или вывоза пределы страны. Об этом информагентству ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

Государственные структуры разрабатывают электронную систему, благодаря которой можно будет не только контролировать оборот оружия, но и управлять охранными услугами.

«Являясь участником национальной программы „Цифровая экономика РФ“, Росгвардия во взаимодействии с Минцифры России и иными заинтересованными органами государственной власти с декабря 2019 года осуществляет создание федеральной платформы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами на базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных. Целью работы является создание единой информационной платформы для всех участников сферы оборота оружия и охранных услуг, информация от которых, поступая в систему, позволит проследить весь жизненный цикл единицы оружия от его производства, последующего перемещения, хранения, купли-продажи до утилизации или вывоза за пределы РФ», — сказано в сообщении.

Оружие.
Оружие.
rosgvard.ru

В Росгвардии пояснили ТАСС, что работы реализуются поэтапно. В их рамках предусматривается техническое проектирование, создание специализированного программного обеспечения, а также практическая апробация полученных результатов.

«В настоящее время ведомством реализуется комплекс мероприятий, включая применение к исполнителю соответствующих мер гражданско-правовой ответственности, направленный на скорейшее завершение и приемку работ», — подчеркнули в пресс-службе.

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