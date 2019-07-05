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Жизнь

Удача на «мормышку»: опубликовано фото 105-килограммового карпа в «объятьях» рыбака

42-летний британец Джон Харви побил мировой рекорд. Он случайно выловил в Таиланде гигантского сиамского карпа весом чуть более 105 килограммов.

Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

Везунчик увлекается рыбалкой давно, но никогда не видел ничего подобного. К большому улову мужчина оказался не готов, а потому ему пришлось позвать на помощь других рыбаков.

О своем рекорде Джон узнал случайно — оказалось, что предыдущий «рекордный» карп был меньше на 4,5 килограмма, пишет mail.ru.

Сиамский карп — самый крупный вид карпа в мире. Он водится в речных бассейнах Азии.

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