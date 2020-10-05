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5 октября 3°C
Жизнь

«Удача улыбнется только вам». Астрологический прогноз на 5 − 11 октября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 5 по 11 октября. Кому — болеть, кому — любить, а кому — планировать покупки, мы разбирались с Андреем Асабаевым, барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Счастье. Свобода. Девушка.
Счастье. Свобода. Девушка.
CC0

Овен

Уверенность и решительность Овнов станут нестабильными. Вы будете то «героями», то «трусами» и «слабаками». Будьте внимательнее к тому, что делаете и говорите. Особенно если это касается семейных дел.

Телец

Благоприятно заниматься инвестициями и приумножением достатка. Но не уделяйте этому все внимание — лучше последите за здоровьем. В начале недели есть риск подхватить инфекцию и переутомиться.

Близнецы

Близнецам не избежать заработка. Но будьте осторожны, шальные деньги могут ударить в голову и привести к необдуманным тратам. Старайтесь согласовывать покупки с близкими, не идите на конфликты, и вам будет способствовать удача.

Рак

Раки могут потерять стабильность и уверенность в себе. Поэтому так важно на этой неделе думать о том, что в своей жизни делаете хорошо и чем гордитесь. Старайтесь быть более внимательными к вещам и деньгам — могут проскальзывать приступы рассеянности.

Звезды. Космос.
Звезды. Космос.
СС0

Львы

Вашей уверенности и надежности можно будет только позавидовать. Вы титан. Вас не напрягут ответственность и сложность. Но следите, чтобы к концу недели еще остались силы. Они вам помогут принять предложение о повышении или получении новой работы.

Дева

Дев может захлестнуть волна раздражения. Вы будете горячиться, но постарайтесь не доводить дело до споров и ссор с близкими. Уединитесь, помедитируйте. А как обретете равновесие, посвятите себя окружающему миру, займитесь социальной работой или благотворительностью.

Весы

Умиротворение и гармония наконец-то вернутся к Весам. Вас ждут прозрения и интуитивные озарения, поэтому доверяйте больше своим чувствам, а не холодному рассудку, как обычно. Чтение философской литературы позволят ответить на самые важные вопросы в жизни.

Скорпион

Неделя принесет романтические встречи. Такое общение может вырасти в глубокую привязанность и даже любовь. Но старайтесь не терять голову и больше думать о своих чувствах.

Гадание. Руны.
Гадание. Руны.
СС0

Стрелец

Звезды советуют заняться самосовершенствованием, как профессиональным, так и личностным. Но не переусердствуйте, а то допустите разлад с любимым человеком. Если между вами сейчас есть напряженность, скорее постарайтесь расставить все точки над «i», иначе последствия могут быть фатальными.

Козерог

В подсознании Козерогов могут появиться ограничивающие сценарии и программы, которые приведут к ссорам, тревогам и разочарованиям. Постарайтесь на этой неделе сохранить осознанность по-максимуму. Следите за здоровьем, ешьте фрукты и больше отдыхайте.

Водолей

Кипучая энергия Водолеев и стремление всем помочь дадут долгожданные плоды. Вы получите удовлетворение от своих дел. Но к концу недели придет напряжение и нервозность. Смотрите, чтобы близкие не пострадали от перепадов вашего настроения. Если вы решили задумать переезд — самое время.

Рыбы

Основательность, не свойственная Рыбам, захлестнет вас. Пользуйтесь этим — выполните все недоделанные дела и подберите хвосты. Не начинайте новое, а стабилизируйте то, что имеете. И касается это как отношений, так и материальных дел.

Космос. Звезды.
Космос. Звезды.
СС0

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

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