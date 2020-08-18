Удачный улов: рыбак поймал на крючок 6-килограммового карася

«Рыбеха» весила 6,4 килограмма.

Как только 33-летний рыбак подцепил на крючок крупную рыбу, он позвонил отцу и уточнил текущий рекорд штата. Оказалось, его улов побил рекорд — три года назад другой мужчина выловил кейпкодского карася весом 6,2 килограмма, пишет Lenta.ru.

Кейпкодский карась в среднем достигает 50 сантиметров в длину и весит около двух килограммов. Однако встречаются особи весом до 6,8 килограмма.

Ранее барнаульскому рыбаку тоже повезло — он поймал 15-килограммового сазана на копченую колбасу.