15 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Удар ВСУ по Белгороду. Подробности

Отмечается, что при ударе пострадал ТЦ, где находились люди.

Обстрел в Белгороде.
Обстрел в Белгороде.
112

"112" сообщает, что в ходе атаки ВСУ на Белгород погибло шесть человек, пострадали еще 23, из которых пятеро — дети.

Накануне 15 февраля ракеты попали в южную часть города, в настоящее время обломки от них разбросаны по улице. Помимо ТЦ, ракеты прилетели в частный сектор, где от осколков погиб четырехмесячный ребенок.

Один снаряд попал на стадион. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Жители пытались найти укрытие, по всему городу звучали сирены и были слышны обстрелы.

Почти 130 квартир и 34 автомобиля повреждены при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.

В Минобороны сообщили, что над территорией области было сбито 14 реактивных снарядов от чешской РСЗО M-70 "Вампир".

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость