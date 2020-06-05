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Жизнь

Ударом молнии разорвало самый большой флаг США

Удар молнии разорвал напополам самый большой флаг США в штате Висконсин.

Флаг США.
Флаг США.
Stuart Seeger, CC BY 2.0, part from original.

Флаг размером 21 на 42,6 м весом 154 кг не выдержал напора стихии.

Полотнище развевалосьна высоте порядка 30 метров в память о погибших на службе в армии жителях округа.

Он стал жертвой сильнейших гроз, которые обрушились на несколько американских штатов в последние дни, сообщает Heavy.

В результате стихии без света остались 30 тыс. домов, пишет News.ru. На фоне проходящих в стране акций протеста многие увидели в этом знамение.

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