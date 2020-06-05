Ударом молнии разорвало самый большой флаг США

Флаг размером 21 на 42,6 м весом 154 кг не выдержал напора стихии.

Полотнище развевалосьна высоте порядка 30 метров в память о погибших на службе в армии жителях округа.

The iconic Acuity Insurance flag in Sheboygan - the largest free-flying American flag in the country - has been torn in half after tonight's storms.



????: Avdil Luma pic.twitter.com/89fUWlsF4d — TMJ4 News (@tmj4) June 3, 2020

Он стал жертвой сильнейших гроз, которые обрушились на несколько американских штатов в последние дни, сообщает Heavy.

В результате стихии без света остались 30 тыс. домов, пишет News.ru. На фоне проходящих в стране акций протеста многие увидели в этом знамение.