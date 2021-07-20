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Жизнь

Удивительная семья с Алтая громко заявила о себе на всю Россию

Семья Кошель из Рубцовска вошла в число 85 победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Ее признали лучшей в номинации «Семья — хранитель традиций».

Дети, которых много носили на руках, вырастают более уверенными в себе.
Дети, которых много носили на руках, вырастают более уверенными в себе.
photo.7ya.ru

Осенью победителей будут чествовать на торжественных мероприятиях в субъектах России, а также представят на всероссийской торжественной церемонии.

После подведения итогов издадут Национальную книгу-летопись.

Она состоит из двух изданий: в первом представят истории семей-победителей, а во втором — информацию обо всех участниках всероссийского конкурса. На страницах издания расскажут и о наших земляках — семье Кошель, уточняют в Министерстве социальной защиты Алтайского края.

Кто еще побеждал в конкурсе

Представители региона традиционно принимают активное участие в конкурсе и ежегодно побеждают в различных номинациях.

В 2016 году семья Щербановых из Кулундинского района, воспитывающая троих детей, стала победителем в номинации «Молодая семья». В 2017 году в номинации «Семья — хранитель традиций» победила семья камнерезов Поспеловых из Курьинского района, также воспитывающая троих детей.

Торжественный прием многодетных семей в Кремле.
Торжественный прием многодетных семей в Кремле.
алтай. рф

В 2018 году в номинации «Многодетная семья» лучшей стала семья Унгер из Табунского района, воспитывающая девятерых детей. В 2019 году в номинации «Молодая семья» победила семья Белан из Ключевского района, воспитывающая троих детей.

А в 2020 году в номинации «Сельская семья» победу одержала семья Королевых из Павловского района, воспитывающая семерых детей.

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