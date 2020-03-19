Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 марта 1°C

Удивительный уикенд. Барнаульцы за одни выходные оказались в два раза нечистоплотнее обычного

Специалисты «Росводоканал Барнаул» за прошедшие выходные устранили в два раза больше засоров в канализации, чем обычно. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Туалет. Унитаз.
Туалет. Унитаз.
CC0

На предприятии в прошедшие выходные количество засоров выросло в два раза в сравнении с предыдущим уикендом — 24 случая против 12.

Всего с начала года сотрудники водоканала ликвидировали 1041 засор.

Для этого коммунальщики используют пять каналопромывочных машин. Спецтехника позволяет эффективно проводить работы по промывке, большая часть которых осуществляется на сетях, отводящих стоки от многоэтажных домов.

За последнюю неделю в целях профилактики промыли более 4 км сетей, с начала года — почти 55 км.

Чем забили канализацию барнаульцы

Около половины засоров вызваны сбросом в канализацию бытовых отходов, рассказал директор по производству предприятия Дмитрий Бычков.

«Даже такой небольшой предмет, как ватный диск, может нарушить нормальное функционирование системы. Много засоров возникает из-за попадания в систему водоотведения жира — из-за своей структуры он „нарастает“ на стенках и задерживает прохождение стоков, что также вызывает сбои в работе канализации», — отметил он.

Что нельзя сбрасывать в канализацию

Строительный мусор, ветошь, ткань, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы.

Ранее altapress.ru сообщал, что 18 марта в Барнауле в коллекторе недалеко от Юбилейного парка нашли труп.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость