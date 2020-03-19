Удивительный уикенд. Барнаульцы за одни выходные оказались в два раза нечистоплотнее обычного

Специалисты «Росводоканал Барнаул» за прошедшие выходные устранили в два раза больше засоров в канализации, чем обычно. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

На предприятии в прошедшие выходные количество засоров выросло в два раза в сравнении с предыдущим уикендом — 24 случая против 12.

Всего с начала года сотрудники водоканала ликвидировали 1041 засор.

Для этого коммунальщики используют пять каналопромывочных машин. Спецтехника позволяет эффективно проводить работы по промывке, большая часть которых осуществляется на сетях, отводящих стоки от многоэтажных домов.

За последнюю неделю в целях профилактики промыли более 4 км сетей, с начала года — почти 55 км.

Чем забили канализацию барнаульцы

Около половины засоров вызваны сбросом в канализацию бытовых отходов, рассказал директор по производству предприятия Дмитрий Бычков.

«Даже такой небольшой предмет, как ватный диск, может нарушить нормальное функционирование системы. Много засоров возникает из-за попадания в систему водоотведения жира — из-за своей структуры он „нарастает“ на стенках и задерживает прохождение стоков, что также вызывает сбои в работе канализации», — отметил он.

Что нельзя сбрасывать в канализацию

Строительный мусор, ветошь, ткань, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы.

Ранее altapress.ru сообщал, что 18 марта в Барнауле в коллекторе недалеко от Юбилейного парка нашли труп.