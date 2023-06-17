Удивительное - рядом: на Алтае зацвели прекрасные орхидеи

Яркие изящные северные орхидеи — Венерины башмачки — недавно цвели в Косихинском районе Алтайского края.

Растение получило название за причудливую форму цветка — нижние лепестки по форме напоминают туфельку, напоминает минприроды региона.

Комментаторы мгновенно отреагировали на фото и поделились своими снимками: "В окрестностях Костяковских озер орхидей и прочих краснокнижных видов - множество. Почему бы эти территории не вернуть в состав заказника?"

У этого растения существует много других названий — Башмачок крупноцветный, Башмачок Тунберга. В народе распространены названия — Адамова голова синяя, Кошельки, Кукушкины башмачки, Кукушкины сапожки, Мудушки, Сапожки Богородицы, Царь-трава.

Легенда

Название цветка происходит из сказок и легенд, а цветок, своей необычной формой, напоминающий шелковую женскую туфельку, появился на земле благодаря милой забывчивости и рассеянности богини Венеры.

По одной из легенд влюбленные Венера и Адонис спрятались во время дождя в кроне дерева, а золотой башмачок соскользнул с ножки богини прямо на дорогу, по которой проходил мимо охотник.

Обрадованный драгоценной находкой человек протянул руку к башмаку, но тот мгновенно превратился в прекрасный цветок.

Цветы и мамонт

В начале XX века в ходе работ по раскопкам мамонта, найденного возле реки Березовка (приток реки Колыма), во рту животного были найдены растительные остатки пищи.

Среди набора трав ученые идентифицировали растение, относящееся к семейству Орхидные. Проведенный анализ установил примерный возраст башмачка - от 8000 до 10000 лет.

Запрещено

Венерин башмачок занесен в Красную книгу России, этими растениями можно бесконечно любоваться, но срывать или выкапывать их запрещено.