Выходные для животных барнаульского зоопарка «Лесная сказка» прошли очень насыщенно. Одни играли в снегу, другие нянчили с малышами, а кто-то успел снова стать родителями. Пресс-служба зоопарка поделилась очаровательными фото и видео.

Снегопад стал сюрпризом как для жителей Барнаула, так и для обитателей зоопарка. Еноты, словно не веря своим глазам, удивленно трогали снег, а кошачьи неуверенно выглядывали из своих домиков.

Животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Одни из обитателей зоопарка начали заново наращивать жирок — ко второй, апрельской зиме.

На выходных в зоопарке произошло настоящее пасхальной чудо. Тигрица Багира в шестой раз стала мамой. В вечером эстафету подхватила львица Ая. Для нее это четвертое потомство в стенах зоопарка.

«Наши мамочки Багира и Ая уже второй раз принимают решение рожать в один день, а Багира, при этом, второй раз рожает именно в праздник Светлой Пасхи! Это ли не чудо?» — радостно делятся сотрудники зоопарка.

Чуть позже в зоопарке раскрыли еще четыре апрельских секрета. Родителями стали семьи сурикатов, енотов, муфлонов и волков. Подписчики группы шутят в комментариях о таком богатом пополнении:

«Аисты сбились с ног (или с крыльев), протоптали тропинку (или целый тракт)». «В зоопарке Беби бум». «Не зоопарк, а целый звериный роддом!» «Аист в наш зоопарк удачно залетел!!!»

Жильцы зоопарка с нетерпением ждут возвращения теплых дней.