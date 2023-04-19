19 апреля
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Жизнь

Удивляются снегу и нянчатся с малышами. Как поживают животные барнаульского зоопарка — фото

Выходные для животных барнаульского зоопарка «Лесная сказка» прошли очень насыщенно. Одни играли в снегу, другие нянчили с малышами, а кто-то успел снова стать родителями. Пресс-служба зоопарка поделилась очаровательными фото и видео.

Животные барнаульского зоопарка
Животные барнаульского зоопарка
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Снегопад стал сюрпризом как для жителей Барнаула, так и для обитателей зоопарка. Еноты, словно не веря своим глазам, удивленно трогали снег, а кошачьи неуверенно выглядывали из своих домиков.

Животные барнаульского зоопарка
Животные барнаульского зоопарка
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Одни из обитателей зоопарка начали заново наращивать жирок — ко второй, апрельской зиме.

На выходных в зоопарке произошло настоящее пасхальной чудо. Тигрица Багира в шестой раз стала мамой. В вечером эстафету подхватила львица Ая. Для нее это четвертое потомство в стенах зоопарка.

«Наши мамочки Багира и Ая уже второй раз принимают решение рожать в один день, а Багира, при этом, второй раз рожает именно в праздник Светлой Пасхи! Это ли не чудо?» — радостно делятся сотрудники зоопарка.

Чуть позже в зоопарке раскрыли еще четыре апрельских секрета. Родителями стали семьи сурикатов, енотов, муфлонов и волков. Подписчики группы шутят в комментариях о таком богатом пополнении:

«Аисты сбились с ног (или с крыльев), протоптали тропинку (или целый тракт)».

«В зоопарке Беби бум».

«Не зоопарк, а целый звериный роддом!»

«Аист в наш зоопарк удачно залетел!!!»

Жильцы зоопарка с нетерпением ждут возвращения теплых дней.

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