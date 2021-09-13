«Уеду за бугор». Стало известно, где россиянам жить хорошо

2 Какие страны импонируют россиянам?

США

В Соединенных штатах хотели бы жить 7% респондентов. Больше всего среди них врачей, экономистов и программистов.

Канада. CC0

Канада

В основном в «кленовую» страну желают уехать системные администраторы — их организаторы опроса насчитали 19%.

Германия

О Германии грезят 3% участников опроса. Среди них бухгалтеры, которые также не прочь переехать Италию.