«Уеду за бугор». Стало известно, где россиянам жить хорошо

Около 60% респондентов стремится переехать за рубеж. Всего в анкетировании, проведенном с 24 августа по 7 сентября, участвовали 522 населенных пункта страны. Опросить удалось 3 тыс. респондентов старше 18 лет.
США
В Соединенных штатах хотели бы жить 7% респондентов. Больше всего среди них врачей, экономистов и программистов.
Канада
В основном в «кленовую» страну желают уехать системные администраторы — их организаторы опроса насчитали 19%.
Германия
О Германии грезят 3% участников опроса. Среди них бухгалтеры, которые также не прочь переехать Италию.
Еще 2% опрошенных выбирают Испанию, Австралию и Швецию. 1% респондентов согласен жить в Великобритании, Франции, Турции, Южной Корее, Чехии и Исландии.
По сравнению с 2010 годом показатель вырос на 17%. Среди тех, кому по душе Россия, — учителя, врачи, менеджеры по работе с клиентами, программисты, продавцы, секретари, HR-менеджеры, водители и бухгалтеры.