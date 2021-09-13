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Жизнь

«Уеду за бугор». Стало известно, где россиянам жить хорошо

Россияне назвали лучшие страны для жизни. При этом примерно 40% россиян готовы остаться в РФ, даже если им предложат переехать в другое место. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос Superjob.

Море, яхта.
Море, яхта.
ООО "Фиксики"
1 Кто мечтает об иммиграции?

Около 60% респондентов стремится переехать за рубеж. Всего в анкетировании, проведенном с 24 августа по 7 сентября, участвовали 522 населенных пункта страны. Опросить удалось 3 тыс. респондентов старше 18 лет.

2 Какие страны импонируют россиянам?

США

В Соединенных штатах хотели бы жить 7% респондентов. Больше всего среди них врачей, экономистов и программистов.

Канада.
Канада.
CC0

Канада

В основном в «кленовую» страну желают уехать системные администраторы — их организаторы опроса насчитали 19%.

Германия

О Германии грезят 3% участников опроса. Среди них бухгалтеры, которые также не прочь переехать Италию.

3 Какие еще страны вошли в топ?
Австралия.
Австралия.
СС0

Еще 2% опрошенных выбирают Испанию, Австралию и Швецию. 1% респондентов согласен жить в Великобритании, Франции, Турции, Южной Корее, Чехии и Исландии.

4 Увеличилось ли число желающих остаться на родине?

По сравнению с 2010 годом показатель вырос на 17%. Среди тех, кому по душе Россия, — учителя, врачи, менеджеры по работе с клиентами, программисты, продавцы, секретари, HR-менеджеры, водители и бухгалтеры.

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