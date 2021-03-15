Первая встреча

Девушку мы сразу пригласили к нам в фонд. Сначала с ней ведет беседу наш семейный помощник Екатерина. Во время разговора ей нужно принять решение — будем ли мы помогать семье, станет ли она нашей подопечной. И это не так просто, как кажется.

Катя должна понять, не обманывает ли нас женщина, может ли она сама справиться со своими трудностями или необходимо попросить помощи у наших добрых доноров. Нас часто спрашивают, почему мы собираем средства на детское питание, ведь есть молочная кухня, да и мужчина должен быть рядом, есть алименты, есть родители, есть подработка и детские пособия.

А если всего этого нет?

Много месяцев назад мы решили, что будем помогать самым маленьким. Потому что временные финансовые трудности семей не должны отражаться на здоровье детей. Первые месяцы самые важные для здоровья, роста и развития малыша.

После разговора наша Катя едет домой к семье, чтобы понять, как живут наши подопечные, чем им можно помочь на самом деле. Ведь порой семьи настолько привыкли к своему неблагополучию, что просто не замечают его в своей жизни. Они считают нормой спать на полу или не использовать постельное белье, потому что не хватает денег на их покупку.

Сегодня мы приехали домой к Альбине, чтобы узнать, как она живет и почему нужно помогать именно ей.

Малышка Амелия. Фото: Полина Чербу.

Уехал на Камчатку и не вернулся

Альбине 24 года. На руках она держит малышку Амелию. Красивое и редкое имя молодая мама выбрала не случайно. На втором месяце беременности отец ребенка ушел из семьи. Уехал на заработки на Камчатку и до сих пор не вернулся. Альбина поняла, что рассчитывать придется лишь на свои силы, поэтому и дала дочери имя со значением «трудолюбивая и работящая», чтобы в будущем дочь смогла построить свою жизнь сама.

Мы привезли для ребенка детское питание, подгузники и бутылочку. Дело в том, что мама еще не оформила необходимые документы для получения бесплатной смеси на молочной кухне. Вся процедура может занять несколько месяцев, ведь необходимо получить одобрение от врачей и социальной службы.

Можно было бы покупать смесь самостоятельно, но и детское пособие пока ей не пришло. Перед родами Альбина получала официальную заработную плату, почему она не получает деньги сейчас предстоит еще разобраться нашему юристу вместе с семейным помощником.

Несмотря на свой юный возраст, Альбина знает, как сложно найти работу, чтобы обеспечивать свою семью.

После рождения первого ребенка, ему сейчас 4 года. Она поняла, что детских пособий не хватает на жизнь. Поэтому решила найти подработку. Она пыталась устроиться куда угодно. Но все отказывали, ведь у нее маленький ребенок, а значит, она часто будет уходить на больничный. Даже уборщицей на постоянную работу ее не брали.

Поэтому она решила пойти на автомойку. Находясь всегда в сырости и холоде, после первого месяца начинаешь все время болеть. Но даже с температурой выходишь на смену, ведь нужны деньги на еду и оплату жилья.

Девушка снимает квартиру вместе с братом. Так получается дешевле. Хотя у нее все еще сохранился материнский капитал, но потратить его она на покупку отдельного жилья не может. Она присматривала себе домик, не далеко от города. Но ниже 600−700 тысяч цены не было. Это значит, что ей самой нужно накопить еще около 200 т. рублей. Только как это сделать с заработной платой не выше 22 тысяч рублей, остается загадкой.

Сейчас она не может оставить одну свою дочь, а значит, и выйти на работу тоже не может.

Малышка Амелия. Фото: Полина Чербу.

Вот и получается, что любовь и желание создать полноценную семью обернулись для нее катастрофой. Альбина никогда не боялась работы. И мы видим, что через несколько месяцев она сможет кормить своего ребенка сама.

Но сейчас она просит помочь ей, чтобы ребенок оставался рядом с мамой, даже в такой сложный момент жизни. Проблемы можно решить и мы обязательно поможем, но пока ребенок просто хочет кушать и чувствовать теплые прикосновения любящей мамы.

Если вы готовы помочь нам собрать 44 980 руб.* на детское питание, то отправляйте пожертвования удобным способом:

На сайте фонда по ссылке https://fondoblaka.com/pozhertvovat. СМС на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

* Информация действительна на момент пубикации

Елена Зайцева