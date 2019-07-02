Не дали скидку. УФАС накажет кондитерскую сеть после жалобы барнаульца

На витрине разместили рекламу, что в магазине действует акция «-25% скидка на выпечку после 20:00». Однако вечерняя скидка предоставляется только на часть ассортимента, и торты в данной акции не участвуют.
Под рекламной наклейкой нет ни ссылок, ни сносок, раскрывающих условия акции, как и перечня акционного товара, а также не указана возможность уточнить условия акции в магазине, подчеркивают антимонопольщики.
Рекламу признали ненадлежащей, потому что она вводит потребителей в заблуждение.
«Кузине» выдали предписание об устранении нарушения. Материалы дела переданы для возбуждения административного дела и назначения штрафа.