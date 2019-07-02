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Жизнь

Не дали скидку. УФАС накажет кондитерскую сеть после жалобы барнаульца

Барнаулец пожаловался в УФАС по Алтайскому краю, что ему не сделали скидку на торт в кондитерской сети «Кузина». Оказалась, что магазин разместил недостоверную информацию об акции, которая распространялась не на все товары и вводила в заблуждение потребителей, сообщили в ведомстве.

Сладости. Диета. Конфеты. Кондитерская.
Сладости. Диета. Конфеты. Кондитерская.
Анна Зайкова.

На витрине разместили рекламу, что в магазине действует акция «-25% скидка на выпечку после 20:00». Однако вечерняя скидка предоставляется только на часть ассортимента, и торты в данной акции не участвуют.

Под рекламной наклейкой нет ни ссылок, ни сносок, раскрывающих условия акции, как и перечня акционного товара, а также не указана возможность уточнить условия акции в магазине, подчеркивают антимонопольщики.

Рекламу признали ненадлежащей, потому что она вводит потребителей в заблуждение.

«Кузине» выдали предписание об устранении нарушения. Материалы дела переданы для возбуждения административного дела и назначения штрафа.

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