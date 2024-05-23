Уголовное дело «политеховского маньяка» поступило в Калманский районный суд

Дело по обвинению Манишина поступило в Калманский районный суд Алтайского края 22 мая 2024 года из прокуратуры Алтайского края, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Уголовное дело с обвинительным заключением содержит 69 томов. В обвинительном заключении в списке лиц, участвующих в деле, указано 13 потерпевших и 128 свидетелей.

Уголовное дело будет рассматривать судья Федорова Наталья Александровна, согласно системе распределения дел «Правосудие».

Манишину Виталию Егоровичу вменяется пункт «е» ст. 102 УК РСФСР (Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием) и пунктами «а,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием).

В настоящее время судья рассматривает уголовное дело. Она должна принять одно из решений, которые указаны в ч. 1 ст.227 УПК РФ (Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу). По закону это нужно сделать в течение 14 дней после того, как дело поступило в суд.

Ранее altapress публиковал трансляцию с брифинга по делу о политеховском маньяке.

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