Угомонить голову. Барнаульский нейропсихолог рассказала, как жить с постоянной тревогой

Немного понервничать и успокоиться могут не все люди. Некоторых тревожность сопровождает постоянно и перерастает в расстройство психики. Почему она возникает, надо ли с ней бороться, что делать людям, которые вынуждены жить рядом с постоянно переживающими близкими, - говорим с нейропсихологом Ларисой Головиной.

Внешние и внутренние угрозы

- У тревоги есть какая-то функция или это исключительно деструктивное явление?

- Вообще, тревога - это нормальное состояние для нас, и у нее есть вполне понятное эволюционное объяснение. Это механизм, который активирует многие системы организма для того, чтобы мы стали готовыми отражать опасность - убегать или нападать.

В психологии есть важный критерий. Это не «нормальность - ненормальность», а «адаптивность - дезадаптивность». Если поведение адаптивно, то есть соответствует окружающей среде, то оно нормально. То есть когда опасность реальна, нормально тревожиться, у такого человека больше шансов защититься.

Но часто тревога возникает без причин, без внешней и внутренней угрозы.

Лариса Головина, нейропсихолог. Анна Зайкова.

- С внешней понятно, у нас тигры по улицам не ходят, давайте разберемся с внутренней?

- Опасности все больше перемещаются в план социального взаимодействия. Нужно, например, уметь вовремя отразить психологическую атаку на себя, какое-то недоброжелательное отношение. Человек думает, соответствует ли он социальным нормам, удается ли проявлять качества, которые приветствуются в этой социальной группе.

Так вот, когда тревога возникает без очевидных причин и сохраняется длительное время и делает поведение человека неадекватным, тогда можно говорить о расстройстве.

- Как понять, что у человека именно тревожность, что он не просто психует?

- Тревожные люди часто пытаются все контролировать. Они строят подробные списки и планы, везде стараются подстелить соломки. Как правило, такие люди стараются собрать больше информации о том, что их тревожит. Если предстоит какое-то событие, им нужны все, даже самые незначительные, подробности. То есть эти люди не могут выдержать самой малейшей неопределенности.

На это уходит много времени и ресурсов, их уже не хватает на какие-то другие важные дела. Поведение перестает быть адекватным, так скажем, среде обитания.

Стресс, тревога, одиночество. CC0

В очаге возгорания

- А такой гиперконтроль реальности помогает человеку избавиться от тревожности или нет?

- В том-то и дело, что нет. Если пытаться избавиться от тревожности, она будет только усиливаться. Она принимает грандиозные масштабы, вплоть до панических атак, потому что прямая логика тут не работает.

Ощущения при панической атаке не самые приятные, и человек пытается их как-то задавить, но у него не получается. Бесплодность этих попыток как раз становится дополнительным поводом для тревоги, то есть она только больше разгоняется.

Этот эффект похож на то, что мы наблюдаем, когда колонки улавливают звук от микрофона и передают его обратно на микрофон, звук кольцуется и вот он - этот невыносимый писк. Вот так же работает тревога.

Страх, тревога СС0

- Что в это время происходит в мозге?

- Это нарушение баланса между процессами возбуждения и торможения. Первые превалируют над вторыми. Адекватная ситуация - когда после воздействия какого-то внешнего или внутреннего раздражителя кора и подкорковые структуры мозга ограниченным количеством нейронов дают ответ, соответствующий по силе и значимости этому конкретному раздражителю.

Но при тревоге раздражитель может быть очень слабым, а ответная реакция сильной. Только подумала: «Как же мой ребенок в школу пойдет с неподготовленными уроками», и мне уже так ужасно страшно. То есть ответ мозга совершенно неадекватен.

Более того, в момент нарушения этого баланса очаг возбуждения в мозге начинает использовать в качестве топлива любые другие стимулы, никакого отношения не имеющие к изначальной ситуации. Например, мама тревожится за ребенка в школе, в это время варит суп, уронила картофелину на пол и еще больше испугалась за невыученные уроки сына.

В этом и проблема тревоги. Если очаг появляется, он начинает «грести» на себя все внешние и внутренние стимулы, он ими кормится и становится все больше.

Окружающим часто очевидно, что человек паникует на пустом месте, но самому человеку, находясь внутри ситуации, преодолеть это состояние невозможно, у него картина мира полностью искажена - ему страшно все. Он может начать причитать и плакать. И в это время домашние говорят что-то вроде: «Нууу, наша мама опять с катушек слетела».

Медицина. Здоровье. Мозг. СС0

Коктейль нейромедиаторов

- Почему кто-то подвержен тревожным состояниям, а кто-то спокоен как удав?

- Мы знаем, что сигналы между нейронами в мозге имеют химическую природу. За передачу импульсов отвечают специальные вещества - медиаторы. Их очень много и самых разных - такой коктейль намешан в нашей нервной системе. У каждого он свой.

Важнейший тормозной нейромедиатор - гамма-аминомаслянная кислота. У кого-то генетически ее достаточно, а у кого-то нет, и он будет склонен к тревожности.

Это биохимический, природный уровень. Но к повышенной тревожности можно и самостоятельно прийти, как следует израсходовав ресурсы организма и выведя мозг из оптимального функционального состояния: много работать, переживать по любому поводу, нарушать режим сна, нерационально питаться. Тогда ваш мозг начнет гораздо быстрее раскачиваться.

Вообще, тревожных становится все больше. Во-первых, все больше становится людей, у которых мозг как материальный субстрат изначально слабый и склонен выходить из баланса. Во-вторых, немало способствует и образ жизни, который иногда идет вразрез с потребностями нервной системы.

Кроме того, есть нормальные состояния психики, которые становятся табуированными. Например, плохо испытывать негативные эмоции. С ними ты несдержанный и невоспитанный, а это не приветствуется. Надо быть спокойным, а это противоречит многим нервным системам, не готовы люди к такому ограничению эмоциональной жизни. Это тоже почва для роста тревоги.

Информационная среда также провоцирует человека на создание тревожной картины мира: насаждение в социуме ценностей и идей социального благополучия, которым трудно соответствовать.

Страх. Стресс. СС0

Альтернативная реальность

- Что делать, если среди твоих близких оказался такой человек, можно ли ему помочь?

- Тем, кто оказался рядом с тревожным человеком, на самом деле тоже очень не просто. У них может быть разная степень устойчивости, некоторые могут вовлекаться в процесс, пытаться помочь, по сути, тоже истощаясь.

Здесь очень важно давать трезвую, адекватную обратную связь: «Ты преувеличиваешь», «На самом деле опасности нет». Можно задавать вопросы: «Можешь ли ты повлиять на то, спросит учитель уроки у твоего сына или нет?», «Какова на самом деле вероятность, что спросит, и случится страшное?».

Тревожный человек может быть вовсе невосприимчив к логике, но попытаться стоит. Главное, не пытаться успокаивать.

Стресс. Депрессия. unsplash.com

Мы говорили о том, что тревога живет в мозге очагом, так что можно попробовать создать альтернативный очаг, чтобы оттянуть на него возбуждение. Например, поставить значимую задачу: «Ты можешь переживать за двойку ребенка, но точно никто, кроме тебя, не приготовит ужин, и вся семья останется голодной».

Тревожные люди часто теряют смысл жизни. У них вся жизнь и поведение выстраивается как раз вокруг тревоги, она их маячок: «я буду много работать не потому что мне интересно, а потому что боюсь разорения». Поэтому важно создание альтернативной мотивационной доминанты, она должна быть значимой для человека, такой, которую он не сможет проигнорировать. Ее сложно создать по щелчку пальцев, но попытаться можно.

- Как лечат такие состояния?

- Если это затяжная история, то часто работы с психологом (вроде «посмотри на эту ситуацию с другой стороны») может быть недостаточно, психика уже полностью затянута в эту воронку тревоги. Тогда имеет смысл использовать медикаментозную терапию и останавливать процесс изнутри, то есть угомонить мозг. А после уже работать с психологом над стратегиями мышления.

Таблетки. СС0

От паники до паники

- Я так понимаю, паническая атака - это пиковая форма тревожности.

- Это отдельная форма, которая связана с боязнью повреждения организма. У тревожных расстройств размытое содержание: человек может бояться опозориться перед коллегами или, например, по миру пойти, если работу потеряет. А бывает, что он боится умереть и все ощущения интерпретирует как признаки заболевания. Или боится сойти с ума от приходящих вместе с тревогой страшных образов. Вот это уже и есть паническая атака - боязнь того, что может случиться с телом.

Панические атаки, в отличие, от других форм тревожных расстройств, имеют четко выраженный приступообразный характер.

Мы учим носителей панических атак проживать их, не пытаясь подавить. Они возникают внезапно и так же внезапно исчезают. И главное, что может человек сделать, - это продолжать функционировать, находясь внутри панической атаки: да, я боюсь, меня колошматит, но я продолжаю мыть посуду (писать доклад, идти в магазин и прочее). Это позволяет не затягивать атаку и приводить психику в баланс.

Мы измеряем эффективность терапии длительностью ремиссии: неделя без приступов, месяц, год. В жизни могут произойти разные события, которые выбьют человека из колеи и снова спровоцируют его тревожную нервную систему на паническую атаку. Но можно научиться с этим жить.