«Угощала дешевыми сырками». Помогают ли жители Барнаула местным попрошайкам

В Международный день помощи бедным Altapress.ru узнал у барнаульцев, выручают ли они «людей со стаканчиками»: подкидывают ли мелочь, покупают ли им ли продукты, или просто проходят мимо.

Олег,

житель Барнаула

Я не особо сторонник помогать местным «долгожителям», попрошайкам на улицах. А зачем? Например, возле моей работы есть мусорные баки, куда с продуктового магазина регулярно выкидывают списанные продукты. В тот же день их обчищают местные алкоголики и бомжи. И знаете, просрочку разбирают хорошо, а давать деньги в кульки, чтобы их потом тратили на водку или «боярышник» — так себе затея.

Мария,

жительница Барнаула

У меня дикая слабость к бабушкам и дедушкам, которые сидят на улице, мерзнут зимой с несчастным стаканчиком. Мне их так жалко. Знаете, бывает две категории людей, собирающих деньги на улице: те, кто просто сидит и ждет подаяния и те, кто ездит по всему городу, поет песни, играет с коробочкой под монетки. Вторым всегда хочется дать денег или еды, они и приветливые. Доверия к ним как-то больше. Но иногда встречаются другие люди — отекшие, растрепанные, со стеклянными глазами. Среди таких чаще всего видела алкоголиков или бомжей. Максимум, чем стараюсь им помогать — это еда, потому, что если дам денег, то они их, скорее всего пропьют.

Бомж. Анна Зайкова

Светлана,

жительница Барнаула

Да на днях с молодым человеком зашли в «шаурмичную». Пока ждали заказ, заметила, что к двери постоянно подходит маленькая женщина в легкой одежде с «пропитым» лицом. Я подумала, что она хотела поесть, поэтому взяла ей сосиску в тесте. Вышла на улицу, даю ей. Она спрашивает: «Там больше никого нет?». Я ответила, что есть, а она бодренько ушагала за угол. Налички у меня с собой не было, да и давать ее я бы не стала. Понятно, что потратила бы на какой-нибудь «четок», а так хоть поест.

Организация Объединенных Наций учредила Международный день помощи бедным 19 декабря 1995 года. Таким образом мировое сообщество хотело обратить внимание людей на проблему нищеты и привлечь страны к ее искоренению.

Иван , просящий. Анна Зайкова

Николай,

житель Барнаула

Возле моего дома много бомжей и алкоголиков живет. Некоторые дворниками возле местных ларьков подрабатывают, чтобы заработать на кусок хлеба и бутылку горячительного. Иногда, когда мимо прохожу, дворник руку протягивает, мол не будет рублей 20? Я говорю что нет налички, только карта и ухожу побыстрее. Меня с детства учили не давать попрошайкам деньги, потому что так я не улучшу их жизнь, но облегчу разово. Такие люди теряют самостоятельность и начинают надеяться на чужую жалость.

«Какая религия больше всего заботится о бедных?» опубликовано на ha-ha.ru

Алена,

жительница Барнаула

Пару лет в магазине рядом с домом постоянно сидела маленькая бабушка в платочке и с тележкой. Она часто просила купить ей самую дешевую булку хлеба или пакет молока. По возможности брала ей продукты, иногда угощала дешевыми сырками. Замечала, что другие тоже ей что-нибудь покупали. Мне было не жалко. Денег не давала, но помогала как могла, других способов не знаю. В один день увидела, как она уходила с магазина — и у нее выпала горка продуктов. Стало и смешно, и грустно. С того дня реже брала ей продукты. Потом и от мамы узнала, что старушка — трудяга и по городу ездит подрабатывает. Еще слышала, что некоторых попрошаек специально по точкам ставят, они там собирают деньги, а потом отдают «крышевальщику», который выделяет им жилье на 10−15 человек .