Угроза скопления вредных примесей. В Барнауле установилась неблагоприятная погода

Штормовое предупреждение объявили в Барнауле на 19 и 20 января.

В период с 16:00 часов 19 января до 16:00 часов 20 января на территории Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", — рассказали синоптики.

Метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Уровень загрязнения ожидается повышенный.

Ночью 20 января в Барнауле будет −20…−22 градуса. Преимущественно без осадков, изморозь, возможен туман, на дорогах сильная гололедица, ветер северо-восточный 2−7 м/с.

Днем обещают −12…−14 градусов. Также преимущественно без осадков и с уже привычной гололедицей на дорогах, возможен туман.