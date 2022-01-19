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Жизнь

Угроза скопления вредных примесей. В Барнауле установилась неблагоприятная погода

В Барнауле объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеорологических условий, сообщает Гидрометцентр Алтайского края.

Барнаул во мгле.
Барнаул во мгле.
vk.com/barneos22

Штормовое предупреждение объявили в Барнауле на 19 и 20 января.

В период с 16:00 часов 19 января до 16:00 часов 20 января на территории Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", — рассказали синоптики.

Метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Уровень загрязнения ожидается повышенный.

Ночью 20 января в Барнауле будет −20…−22 градуса. Преимущественно без осадков, изморозь, возможен туман, на дорогах сильная гололедица, ветер северо-восточный 2−7 м/с.

Днем обещают −12…−14 градусов. Также преимущественно без осадков и с уже привычной гололедицей на дорогах, возможен туман.

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