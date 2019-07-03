Угроза: церкви всего мира могут остаться без ладана

Используемый в христианском богослужении ладан может скоро стать дефицитным товаром. Урожай в течение ближайших 15 лет сократится в два раза.

Из-за усиленного сбора число ладанных деревьев сокращается. Ученые осмотрели почти 22 тыс. деревьев в 23 местах Восточной Африки и оценили их возраст. Затем исследователи создали компьютерные модели, которые предсказывают количество деревьев в будущем. Прогноз показал — число ладанных деревьев сократится на 50%, пишет polit.ru.

Деревья гибнут не только из-за заготовок ладана. На уничтожение влияет выпас скота в лесах, а также выжигание участков растительности под пахотные земли.

О ладане

Ладан представляет собой застывшую смолу деревьев из рода босвеллия, растущих в тропических странах Азии и Африки. Главный его источник — босвеллия священная, или ладанное дерево — растет в Восточной Африке, на юго-западе Аравии и на острове Сокотра.

Производство

Мировое производство ладана оценивается в несколько тысяч тонн. Смолу ладанных деревьев собирают в дикой природе. Большая его часть поступает на рынок из Сомали, Джибути, Йемена, Омана и Эфиопии.

Исследование опубликовано в журнале Nature Sustainability.