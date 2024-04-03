Угроза: высокий риск лавинных обвалов ожидается в Сибири

Это может привести к закрытию автомобильных дорог, указывает Газета.Ru.
Регионы
Существует опасность лавинных обвалов и снежных оползней в горных районах Сибири, Дальнего Востока, Юга, Северного Кавказа и в Мурманской области.
Камнепад
Ранее на Алтае произошел камнепад и заблокировал движение. Это случилось на Чуйском тракте между селами Купчегень и Малый Яломан.
Камнепад полностью заблокировал движение автомобилей. В комментариях под постом люди рады, что никого не задело.
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