3 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Угроза: высокий риск лавинных обвалов ожидается в Сибири

На этой неделе в горах пяти федеральных округов России ожидается высокий риск лавинных обвалов.

Первые минуты после камнепада на Алтае.
Первые минуты после камнепада на Алтае.
Telegram-канал "Наш Алтай"

Это может привести к закрытию автомобильных дорог, указывает Газета.Ru.

Регионы

Существует опасность лавинных обвалов и снежных оползней в горных районах Сибири, Дальнего Востока, Юга, Северного Кавказа и в Мурманской области.

Камнепад

Ранее на Алтае произошел камнепад и заблокировал движение. Это случилось на Чуйском тракте между селами Купчегень и Малый Яломан.

Камнепад полностью заблокировал движение автомобилей. В комментариях под постом люди рады, что никого не задело.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость