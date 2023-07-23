Уходит из Алтайского края циклон, который принес грозы, ливни и град

Однако это не значит, что 24 июля будет солнечно и без осадков.
Погода в Алтайском крае 24 июля
Температура ночью от +11 до +16 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман.
Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Температура днем от +22 до +27 градусов, по западу местами до +32 градусов.
В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман.
Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Ранее барнаульцы запечатлели розовое небо с радугой и молнией.