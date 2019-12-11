Ученый назвал новый вид клещей в честь Виктора Цоя

Ученый из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал в честь Виктора Цоя найденный в лесах Малайзии новый вид клещей, сообщает пресс-служба вуза.

Ермилов обнаружил и описал новый вид панцирных клещей Trachyoribates viktortsoii.

«Обитатель подстилки малазийских лесов был назван в память о советском рок-музыканте, авторе песен и художнике Викторе Цое, чье творчество оказало большое влияние как на российскую культуру, так и на самого ученого», — говорится в сообщении.

Результаты работы опубликованы в журнале Systematic & Applied Acarology.

Фотография клеща Trachyoribates viktortsoii Панцирный клещ Trachyoribates viktortsoii. utmn.ru.

В вузе уточнили, что и до этого ученые-систематики придумывая обнаруженным организмам латинские названия с чьим-нибудь именем.

«Причины могут быть разными. Это и внешнее сходство, как, например, объяснили свой выбор первооткрыватели паразита черепах Baracktrema obamai („длинный, тонкий и чертовски крутой“, как Барак Обама). И просто благодарность за принесенную обществу пользу, как в случае отца промышленности компьютерного ПО Билла Гейтса и его „тезки“ — мухи-журчалки Eristalis gatesi», — объяснили в ТюмГУ.

Разным членистоногим ученые дали имена Леди Гаги, Шакиры, Анжелины Джоли и многих других известных личностей. Кстати, описанию подобных таксонов с именами знаменитостей посвящена страница Википедии.

Вуз уточняет, что Ермилов принимал участие в идентификации почвенных панцирных клещей, собранных в подстилке малазийских лесов научными сотрудниками Института зоологии из Братиславы. Один из найденных видов панцирных клещей был ранее неизвестен науке.

Сергей Ермилов — один из ведущих специалистов в мире по панцирным клещам-орибатидам и наиболее активно публикующийся зоолог-систематик в России.