Уклонистов от частичной мобилизации начали разыскивать в сибирском регионе

Уклонистов объявляют в розыск.

По словам Кудрявцева, повестку отдают лично сотрудникам военкомата и уполномоченным лицам.

Если призывник отсутствует дома, то в его доме не могут устраивать обыски. Кроме того, сотрудники военного комиссариата не могут требовать пустить их в жилье.

«По закону повестка вручается лично в руки или через кадровый орган, но он тоже входит в состав усиления военного комиссариата <…> лично в руки и под роспись», — отметил Евгений Кудрявцев.

Если отдать повестку не получается, то запрашивают информацию по месту работы, а также беседуют с соседями и родственниками. В случае, когда человека не нашли, его имя подают в МВД для розыска.

Ранее на Алтае по ошибке мобилизовали почти 60 человек, но вернули домой.