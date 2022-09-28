28 сентября
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Жизнь

Уклонистов от частичной мобилизации начали разыскивать в сибирском регионе

Уклонистов от частичной мобилизации начали разыскивать в Новосибирской области, сообщил военный комиссар региона Евгений Кудрявцев, пишет «МК».

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Уклонистов объявляют в розыск.

По словам Кудрявцева, повестку отдают лично сотрудникам военкомата и уполномоченным лицам.

Если призывник отсутствует дома, то в его доме не могут устраивать обыски. Кроме того, сотрудники военного комиссариата не могут требовать пустить их в жилье.

«По закону повестка вручается лично в руки или через кадровый орган, но он тоже входит в состав усиления военного комиссариата <…> лично в руки и под роспись», — отметил Евгений Кудрявцев.

Если отдать повестку не получается, то запрашивают информацию по месту работы, а также беседуют с соседями и родственниками. В случае, когда человека не нашли, его имя подают в МВД для розыска.

Ранее на Алтае по ошибке мобилизовали почти 60 человек, но вернули домой.

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