В Алтайском крае 59 ошибочно мобилизованных жителей вернули домой

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с региональным военкомом провел заседание краевого штаба по мобилизации.

В результате 59 призывников Алтайского края, которые не подходят под мобилизационные параметры, вернулись домой.

«Заявления продолжают поступать. Мы проверяем каждое. Работает специальная комиссия, проводятся индивидуальные разбирательства. Там, где информация подтверждается (это происходит в единичных случаях), принимается решение о возвращении такого человека домой», — объяснил Виктор Томенко.

Также в регионе открыли горячую линию 122, на которой специалисты помогают разобраться во всех нюансах частичной мобилизации.

А на часто задаваемые вопросы правительство вместе с Минобороны готовят подробные ответы и размещают их на официальном сайте «Объясняем.рф».

Ранее Виктор Томенко принял решение о переносе праздничных мероприятий, посвященных 85-летию Алтайского края.