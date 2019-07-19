Украинские националисты начали истерить из-за Даны Борисовой

Дана Борисова выложила фото и рассказала о предстоящих съемках для телеканала «Пятница». Она написала, что безумно рада снова оказаться на Майдане.
Пользователи из Украины удивились, что ее впустили в страну, ведь она посещала Крым после 2014 года.
«Надеюсь, это ошибка. Таких людей в Киеве нежелательно наблюдать», — написал один из комментаторов.
Заместитель председателя движения «За украиноязычный Киев» Андрей Смолий в Facebook возмутился, что пограничники пропустили Бориову и назвале ее «российской пропагандисткой».
«Вопрос к СБУ и Госпогранслужбе — неужели вам не известно что это лицо посещало Крым? <…> Я так понимаю, что новая власть уверенно ведет страну к статусу Малороссии», — написал он.
Большинство комментаторов поддержало позицию Смолия. Некоторые киевляне поблагодарили телеведущую за приезд и посоветовали не обращать внимание на выходки радикалов.