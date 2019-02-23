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Жизнь

Украинских кандидаток на «Евровидение» оскорбили в прямом эфире за слова о Крыме

В эфире украинского канала ATR претенденток от страны на «Евровидение» Марию и Анну Опанасюк оскорбил зритель. Он дозвонился в студию и обматерил певиц за из заявление о принадлежности Крыма, сообщает lenta.ru со ссылкой на «Цензор.нет».

Микрофон.
Микрофон.
открытые источники (CC0)

Дозвонившийся зритель назвал девушек «существами» и «русскими ***" (проститутками). Затем извинился перед ведущим за мат, заявил о неуважении к певицам и положил трубку.

Мария и Анна Опанасюк отнеслись к этому с иронией и обратили внимание на то, что звонивший высказался на русском языке, хотя эфир шел на украинском.

Ранее певицы не стали признавать Крым украинским:

«Многие политики могут говорить, что Крым — наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — сказали девушки.

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