Украинских кандидаток на «Евровидение» оскорбили в прямом эфире за слова о Крыме

Дозвонившийся зритель назвал девушек «существами» и «русскими ***" (проститутками). Затем извинился перед ведущим за мат, заявил о неуважении к певицам и положил трубку.
Мария и Анна Опанасюк отнеслись к этому с иронией и обратили внимание на то, что звонивший высказался на русском языке, хотя эфир шел на украинском.
Ранее певицы не стали признавать Крым украинским:
«Многие политики могут говорить, что Крым — наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — сказали девушки.