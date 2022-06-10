Укусить или погладить. Барнаульский психолог рассказал бизнесменам, как не растерять людей и выручку в кризис

Скачки курса доллара, разрушенные логистические цепочки, антироссийские санкции — лишь «наружная» часть сегодняшних предпринимательских проблем. «Внутренняя» — еще чернее. Мы узнали у барнаульского психолога Максима Панова, как кризис бьет по психике даже матерых бизнесменов, и каким нужно быть, чтобы не разрушить себя, пока строишь компанию.

(Не)сверхлюди

Захожу в небольшой кабинет. Справа — стеллаж с книгами и журналами — все по профилю. Взгляд цепляется за маленькие картинки в рамках, добавляющие уюта. Слева — мягкие кресла и маленький журнальный столик. Сажусь.

— Чай?

— Да, пожалуйста.

В кружки с заваркой собеседник наливает кипяток.

— Давайте я вам с порога объясню. Все бизнесмены, даже Рокфеллеры, Ротшильды — такие же люди, как и мы. Ну, кошелек у них побольше и машин куча. И то, я как психолог, могу сказать, что вся эта роскошь — часто компенсация детских комплексов и желание показать миру, кто здесь босс. Но об этом позже.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

— Наверняка эти люди объясняли свое пристрастие к дорогим вещам иначе, хотели подчеркнуть статус, — предполагаю я в ответ.

— Вообще, предприниматели просто обладают определенным набором качеств: воля, решительность, смелость.

Но самое главное — умение нести гораздо больше ответственности, чем все остальные. Простой работяга, как мы с вами, трудится только в отведенное время и, следовательно, больше отдыхает.

Отдых. ССО.

В то время, как людям, которые «рулят» своим делом, крайне трудно отключиться от работы. Они всегда держат руку на пульсе и готовы решать вопросы круглосуточно. А когда все-таки переключаются на семью или отдых, им становится не по себе.

Появляется тревожность из-за отсутствия контроля. Некоторые мои клиенты-трудоголики такими темпами наживали себе проблемы как раз с супругами, детьми, самими собой, в конце концов.

А к психологу, опять же, идти просто некогда. Приходят на прием, когда сами уже совсем не справляются. Есть такой миф: если человек смог аж целую компанию основать (или даже не одну), значит он т-а-а-акой весь психологически здоровый и эмоционально стабильный.

Работа. Бизнес. Коллектив. unsplash.com.

Так вот, не факт. Предприниматели также злятся, расстраиваются, переживают. А, может, и плачут по ночам. Так же, как любая домохозяйка, студент или грузчик.

Потерять и принять

— Но вы же сами начали про тяжеленный груз ответственности. Если он больше, чем у других, значит и проблемы страшнее, — парирую.

— А это уже зависит от того, умеет ли личность с ними справляться и как это делает. Если не может никак, придется учиться.

— Вот сейчас уж точно, в так называемой новой реальности. А как же принять, что все теперь иначе, — пытаюсь представить себя на месте тревожного бизнесмена.

Работа. Бизнес. Компьютеры. unsplash.com.

— Ситуацию потери бизнеса или существенных проблем с ним можно вполне справедливо сравнить с острым горем. Когда теряешь человека, неизбежны всем известные стадии принятия. У предпринимателей они такие.

Отрицание: Да н-е-е-ет, все нормально. Я немного подожду, ситуация утрясется, и я снова буду на коне. Так плохо быть не может.

Гнев: Это вы, сотрудники, плохо работаете! Это из-за вас все рушится! А еще из-за поставщиков, это они меня кинули!

Торг: Ну, давайте попробуем договориться. Может, получится что-то изменить.

Депрессия: Все кончено. Я не знаю, как быть дальше.

Принятие: Я сделал выводы и могу идти вперед. Для этого у меня есть силы и опыт.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Картина такая идеальная, что мне приходится возразить.

— Вы описываете сценарий здорового человека. Большинство — не такие. Могу предположить, что для многих крах компании, своего детища — разочарование и боль всей жизни.

— Потому что человек не может посмотреть на ситуацию честно, как на себя в зеркало. Следовательно, не проходит все эти стадии и травмируется. И снова — марш к психологу. Тем более, что все мы разные.

Один руководитель успевает «подстелить себе солому» и найти новую работу, когда понимает, что проблемы на старой решить нереально.

Работа. Бизнес. Деловое сотрудничество. unsplash.com.

Другой упадет в депрессию и, например, начнет пить: «Вот побухаю и полегчает». А там уже как получится. Может и не выбраться. Такие случаи в моей практике тоже были.

Вариант развития событий зависит от самооценки. У здорового человека она, как неваляшка. Может пошатнуться от ветра, но все равно вернется в равновесие.

Спасти себя и дело

— Сложнее, мне кажется, когда еще можно что-то изменить, но тревога мешает. Куда ее деть?

Страх. СС0

— Тревожность — это страх без адреса. Когда я, вроде бы, боюсь, но не до конца понимаю, чего именно. Так вот, нужно найти. Для этого подойдет несложная методика самостоятельной терапии. Берете лист бумаги, ручку и начинаете искать, чего вы боитесь на самом деле.

— Ну, например, нашел я нового поставщика. Вроде неплохой, но боюсь, что кинет, и я снова потеряю деньги, — моделирую пример я.

— Значит, проверь его. Разузнай по максимуму.

— А если такой возможности нет?

— Найди другого.

Работа. Бизнес. Чертежи. unsplash.com.

— Так с ним также будет, на панике.

— И вот еще одна распространенная проблема предпринимателей — они никому не доверяют. Ладно, партнеров по итогам проверок найти можно.

Но ведь даже выговориться некому. Не потому, что людей вокруг нет, а потому, что все чужие и могут кинуть, украсть идею или что-то еще.

Так и до психосоматики рукой подать. По моей статистике, у бизнесменов чаще всего страдает сердце. Согласитесь, это серьезно.

— Еще как, — киваю.

— Так вот. У каждого должен быть хотя бы один близкий человек, которому можно рассказать все. Чтобы не было закрытой сферы, в которую абсолютно всем без единого исключения вход воспрещен. Это чревато, помимо проблем со здоровьем, банальными неврозами.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Ну, а про то, почему кто-то изначально «научается» никого в душу не пускать, подробно говорить не буду. И так понятно, что все из детства. Враждебность к миру, в том числе.

— Весело, ничего не скажешь, — иронизирую, — а еще за коллектив нужно отвечать, зарплату выдавать. А если вдруг приходится задерживать? Как себя не «съесть»? Мол, они работают, а мне расплачиваться нечем.

— Как ни цинично, разделять деловой подход и человеческий. Вбить себе в голову, что это не ты плохой, как личность, и зажал деньги, а так сложились обстоятельства.

Деньги. Зарплата. pexels.com

— Но не значит ли это вовсе «отключить» в себе человека?

— А у меня встречный вопрос. Хорош ли тот начальник, который всех жалеет и всегда идет навстречу? Может быть, и в ущерб общему делу. Такой сердобольный тюфяк…

Скажу больше. Если глава компании не умеет принимать сложные решения, в том числе связанные с коллективом, возможно, ему в предпринимательстве не место.

Ведь в реальной жизни одного нужно уволить, другому отказать в повышении, а третьего, наоборот, поощрить. И тут бесполезно искать справедливость. Нужно делать только то, что лучше для организации.

Работа. Бизнес. Коллектив. unsplash.com.

Дно или пьедестал

— А если сотрудники сами уходят? — поворачиваю ситуацию, — Не будет ли чувства вины?

— Ну, отпускать всегда тяжело. Хотя и подчиненного понять можно, если в организации есть проблемы с выплатами, например.

У грамотного начальника такой склад характера, что он не будет долго терзать себя и думать: «Ой-ой, я не удержал такого ценного специалиста».

Понимаете, это вопрос баланса. С одной стороны, бизнесмен смотрит правде в глаза и понимает: «Да, я не смог то и это», но не скатывается в депрессию и саморазрушение: «Я ничтожество, которое ничего не может создать».

Работа. Бизнес. Стол руководителя. unsplash.com.

— Часто бывает и обратный эффект. Когда человек основал собственное предприятие (даже небольшое) и считает, что это — пресловутый «успешный успех» и я тут самый классный, — предлагаю я такой вариант развития событий.

— Ну, это вообще капкан. Глава организации, можно сказать, обязан развиваться и идти в ногу со временем. Проходить курсы, слушать лекции, читать книги. Иначе такой шеф остановится в развитии и, рано или поздно, упадет в яму. Хорошо, если вылезет из нее.

— Вернемся к коллективу. Одно дело, когда нужно себе не дать свалиться в яму, а другое — целой команде. Если она на момент кризиса еще таковой осталась…

Работа. Бизнес. Коллектив. unsplash.com.

— Тут все просто. Вот есть общие «враги»: санкции, валютный курс, значит нужно объединиться против них. Для этого прекрасно подойдут подвижные игры.

— Ну, допустим, собирается народ и играет в волейбол. Все супер. А наутро приходит на работу и снова узнает про то, что доллар вырос, и все подорожало. И все равно остается в хорошем настроении?

— Может, и не в таком, как было на волейболе, но каждый теперь чувствует, что он — не один. И поддержка есть. А вообще, общее снижение морального духа — как раз та ситуация, когда начальник должен вести себя как человек.

Работа. Бизнес. Компьютер. unsplash.com.

И спросить у подчиненного, почему он такой печальный. Может, что-то случилось у него? По-хорошему, шеф должен быть в курсе, как в целом дела у его сотрудников.

— И работник такой: «Иван Петрович! От меня жена ушла, а тут еще вы зарплату задержали!»

— А что? Вполне возможно. Тогда ему нужна поддержка, сочувствие. Да просто выговориться. Ну, а зарплата… Про нее мы уже говорили. Нужно уметь договариваться.

Деньги. Финансы. pexels.com

Конец или начало

— И все же может случиться так, что бизнес закроется. После того, когда уже бывший предприниматель прошел все этапы принятия горя, как понять, куда идти?

— Как ни банально, прислушаться к себе. Ответить на вопрос: «А был ли я счастлив на прежней работе?»

Если ответ положительный, то собирать в кулак всю волю и опыт и открывать следующую компанию. В конце концов, как будто у нас раньше кризисов не было.

Мужчина. Костюм. Галстук СС0

Сложнее, когда человек решает уйти в подчинение. Тут некоторым приходится усмирять гордыню и принимать, что начальник теперь не он. Особенно это трудно тем, кто много лет был на высокой должности.

Но в обоих случаях, придется оторвать от дивана известное место и что-то, наконец, сделать.