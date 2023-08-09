Уличное освещение установят в Барнауле за 18 млн рублей

Освещение проведу на следующих участках:
- Микрорайон "Авиатор" улица Зеркальная (от Августовской до Смоленской), улица Театральная (от Смоленской до Августовской), улица Дружбы (от Театральной до Смоленской), улица Московская, (от Августовской до Проходного);
- Поселок центральный: улица Сахалинская (от Центральной до дома № 45 по Сахалинской);
- Село Гоньба: переулок Советский, на улице Рябиновой (от Строительной до Советской) и на улице Школьной (от дома № 12а до Полевой);
- Улица Чернышевского (от Комсомольского до Промышленной);
- Улица 13-я Западная, Станционная (от дома № 1 до дома № 50) и улица Тюленина;
- Улица Новгородская, Островского (от Новгородской до Антона Петрова), в проезде Ракетном (от дома № 22 до дома № 60) и на улице Совхозной.
Ранее бийчане с нездоровым интересом восприняли фигуры в парке