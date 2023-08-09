9 августа
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Жизнь

Уличное освещение установят в Барнауле за 18 млн рублей

18 млн рублей потратят на то, чтобы провести наружное освещение на 16 участках города.

Барнаульские фонари.
Барнаульские фонари.
Михаил Хаустов

Освещение проведу на следующих участках:

  • Микрорайон "Авиатор" улица Зеркальная (от Августовской до Смоленской), улица Театральная (от Смоленской до Августовской), улица Дружбы (от Театральной до Смоленской), улица Московская, (от Августовской до Проходного);
  • Поселок центральный: улица Сахалинская (от Центральной до дома № 45 по Сахалинской);
  • Село Гоньба: переулок Советский, на улице Рябиновой (от Строительной до Советской) и на улице Школьной (от дома № 12а до Полевой);
  • Улица Чернышевского (от Комсомольского до Промышленной);
  • Улица 13-я Западная, Станционная (от дома № 1 до дома № 50) и улица Тюленина;
  • Улица Новгородская, Островского (от Новгородской до Антона Петрова), в проезде Ракетном (от дома № 22 до дома № 60) и на улице Совхозной.

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