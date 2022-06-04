Улов «Путины»: недобросовестных рыбаков наказали в Алтайском крае

Итоги операции «Путина» подвели правоохранители в Алтайском крае. К административной ответственности за незаконный вылов либо продажу улова без лицензии привлекли 65 человек.

Операцию проводили полицейские во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии.

Они изъяли около 8 тыс. метров сетей, 220 рыболовных снастей, 54 лодки и четыре лодочных мотора, обошли 297 рынков со свежей рыбой, 10 рыболовецких предприятий, 21 организацию по переработке рыбы и досмотрели 5,6 тыс. транспортных средств.

В итоге обнаружилось 81 преступление по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и один факт — по ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

54 факта были связаны с нарушением правил рыболовства, еще 11 — осуществление предпринимательской деятельности без разрешения.

В полиции напоминают, что запрет действовал до окончания нерестового периода — 25 мая. До этого времени разрешалось ловить рыбу только с берега на удочку, при условии — не более двух крючков на человека.