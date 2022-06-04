4 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Улов «Путины»: недобросовестных рыбаков наказали в Алтайском крае

Итоги операции «Путина» подвели правоохранители в Алтайском крае. К административной ответственности за незаконный вылов либо продажу улова без лицензии привлекли 65 человек.

В Алтайском крае ловили рыбаков.
В Алтайском крае ловили рыбаков.
rosguard.gov.ru

Операцию проводили полицейские во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии.

Они изъяли около 8 тыс. метров сетей, 220 рыболовных снастей, 54 лодки и четыре лодочных мотора, обошли 297 рынков со свежей рыбой, 10 рыболовецких предприятий, 21 организацию по переработке рыбы и досмотрели 5,6 тыс. транспортных средств.

В итоге обнаружилось 81 преступление по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и один факт — по ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

54 факта были связаны с нарушением правил рыболовства, еще 11 — осуществление предпринимательской деятельности без разрешения.

В полиции напоминают, что запрет действовал до окончания нерестового периода — 25 мая. До этого времени разрешалось ловить рыбу только с берега на удочку, при условии — не более двух крючков на человека.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость