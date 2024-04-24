Ультраполярные потоки: очаг холода навис над Алтаем. Как долго продлится апрельская гололедица

Тропосферный очаг холода над Сибирью, ультраполярные потоки охладили воздух во многих регионах Сибирского федерального округа (СФО).

Морозец утром 24 апреля в сопровождении снегопада, возникшая гололедица напомнили жителям Алтайского края, в частности, о том, что в регионе резко-континентальный климат, указывают meteonovosti.ru.

С 24 по 26 апреля над округом властвует обширный антициклон у земли и циклон в тропосфере. Это касается жителей Кузбасса, Томской области и двух Алтаев.

Обстановка по дням

Уже 25 и 26 апреля, над Юго-Западной Сибирью будет повышенное давление, поэтому осадки пока не прогнозируются.

25 апреля температура ночью до минус 9 градусов мороза, местами до минус 13 градусов. Отсутствие облачности поможет нагреть воздух днем от плюс 2 до плюс 7 градусов тепла.

Плюс выдавливает минус

26 апреля ночью до минус 7 градусов мороза, местами по северу до минус 13 градусов. А днем станет заметно теплее — на Алтае до плюс 13 градусов тепла.

Однако направление ветра — северо-восточное. Вдобавок он еще и порывистый.

Так что аномальной жары ждать не приходится. И не забываем о майских холодах — на цветение черемухи.

Ранее сообщалось, что апрельский снегопад окутал Барнаул и застал врасплох жителей. И холодный фронт разбушевался на Алтае.

А в Кремле прокомментировали идею переноса столицы России в Сибирь.

Инициатива о переносе столицы России из Москвы в Иркутск нереализуема, уверен официальный представитель Кремля — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также сообщалось, что при одном условии столицу перенесут в Сибирь.

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