Ультраполярные потоки: очаг холода навис над Алтаем. Как долго продлится апрельская гололедица

Морозец утром 24 апреля в сопровождении снегопада, возникшая гололедица напомнили жителям Алтайского края, в частности, о том, что в регионе резко-континентальный климат, указывают meteonovosti.ru.
С 24 по 26 апреля над округом властвует обширный антициклон у земли и циклон в тропосфере. Это касается жителей Кузбасса, Томской области и двух Алтаев.
Обстановка по дням
Уже 25 и 26 апреля, над Юго-Западной Сибирью будет повышенное давление, поэтому осадки пока не прогнозируются.
25 апреля температура ночью до минус 9 градусов мороза, местами до минус 13 градусов. Отсутствие облачности поможет нагреть воздух днем от плюс 2 до плюс 7 градусов тепла.
Плюс выдавливает минус
26 апреля ночью до минус 7 градусов мороза, местами по северу до минус 13 градусов. А днем станет заметно теплее — на Алтае до плюс 13 градусов тепла.
Однако направление ветра — северо-восточное. Вдобавок он еще и порывистый.
Так что аномальной жары ждать не приходится. И не забываем о майских холодах — на цветение черемухи.
Ранее сообщалось, что апрельский снегопад окутал Барнаул и застал врасплох жителей. И холодный фронт разбушевался на Алтае.
А в Кремле прокомментировали идею переноса столицы России в Сибирь.
Инициатива о переносе столицы России из Москвы в Иркутск нереализуема, уверен официальный представитель Кремля — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также сообщалось, что при одном условии столицу перенесут в Сибирь.
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