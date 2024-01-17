В Кремле прокомментировали идею переноса столицы России в Сибирь

Президенту РФ поступило открытое письмо историка из Якутии с с предложением включить в его предвыборную программу "пункт о переносе столицы России в Иркутск", сообщает "Интерфакс".

Инициатива о переносе столицы России из Москвы в Иркутск нереализуема, уверен официальный представитель Кремля — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что при одном условии столицу перенесут в Сибирь.

Это — наихудший сценарий, при котором климат потеплеет на пять градусов, рассказал климатолог Алексей Кокорин. Для этого среднегодовая температура должна подняться на пять градусов, если сравнивать с концом прошлого века.

Летом в таком мегаполисе, по словам ученого, жить будет просто невозможно. Словно в каменном жарком каменном мешке. Не секрет, что многие москвичи уже сейчас на лето перебираются на дачи — если такие есть. Или снимают их в аренду.

Если климат изменится, то столицей России могут стать города-миллионники Новосибирск или Красноярск.

Между тем в 2022 году российский миллиардер Олег Дерипаска на фоне обострения отношений с Западом предложил сделать ставку на внешние отношения с Азией путем переноса столицы на восток страны - в Сибирь. Дерипаска подчеркнул — развитию экономических связей с Азией также препятствует отсутствие инфраструктуры в Сибири.

Он добавил, что в связи с новой ситуацией готов внести ряд предложений, но их имеет смысл обсуждать только после установления мира.

А в августе 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил перенести российскую столицу в Сибирь. Здесь следует построить пять новых городов с населением до миллиона человек, заявил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу и раньше выступал с идеей перенести столицу в Сибирь. Так, в 2012 году он предлагал таким образом бороться с перетоком населения в столичный регион.

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