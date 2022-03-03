Дерипаска предложил перенести столицу РФ в Сибирь

Российский миллиардер Олег Дерипаска на фоне обострения отношений с Западом предлагает сделать ставку на внешние отношения с Азией путем переноса столицы на восток страны и развитие инфраструктуры Сибири, пишет «Интерфакс».

«Я уверен и до этого был, что интересы России в будущем лежат в Азии. У нас здесь рядом экономика — $18 трлн в этом году только в Китае. Если вы прибросите все остальные цифры — это гораздо больше Европы, с другим динамизмом. Вот эта наша упертость на Запад — ну не хотят они нас, надо забыть уже», — заявил Дерипаска на Красноярском экономическом форуме.

Бизнесмен обосновал, зачем нужно перенести столицу в Сибирь.

«Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она (столица) будет находиться в Новосибирске, Красноярске», — сказал Дерипаска.

«Не готовы сделать этот шаг — давайте часть управления сюда (в Сибирь) передадим. Будут создаваться новые банки, новые финансовые институты. Какой смысл летать в Москву за простыми вещами?» — отметил он.

Дерипаска подчеркнул — развитию экономических связей с Азией также препятствует отсутствие инфраструктуры в Сибири.

Он добавил, что в связи с новой ситуацией готов внести ряд предложений, но их имеет смысл обсуждать только после установления мира.

«Для себя я много выводов сделал и готов с ними поделиться, но очень хочу, чтобы сначала был установлен мир», — подчеркнул Дерипаска.

Между тем в августе 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил перенести российскую столицу в Сибирь. Столицу России нужно перенести в Сибирь, кроме того, здесь следует построить пять новых городов с населением до миллиона человек, заявил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу и раньше выступал с идеей перенести столицу в Сибирь. Так, в 2012 году он предлагал таким образом бороться с перетоком населения в столичный регион.