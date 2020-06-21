«Улучшать, создавать, повышать»: Томенко поздравил медиков Алтая и напомнил про Конституцию

Томенко подчеркнул, что медики посвятили себя одной из самых гуманных и благородных профессий, в которой доброта и душевное отношение порой помогают лучше любых лекарств.

«Сегодня в числе национальных приоритетов — совершенствование всей системы здравоохранения, развитие первичной медикосанитарной помощи и высоких медицинских технологий», — подчеркнул он.

Кроме того, отметил глава региона, об отношении государства к развитию здравоохранения говорит и то, что темы обеспечения доступной и качественной медпомощи, сохранение и укрепление общественного здоровья — нашли отражение в проправках к Конституции РФ.

«Проголосовать за которые нам предстоит в самое ближайшее время», — напомнил Томенко.

Губернатор подчеркнул, что система здравоохранения многоуровневая и сложная, в ней много элементов и много проблем.

«И иногда, к сожалению, возникают сбои. Задача управленческого звена — быстро и четко наводить порядок, заботясь в первую очередь о своих пациентах. В то же время власти всех уровней понимают насколько важно другое — улучшать социальное положение медицинских работников, создавать им достойные условия для труда и жизни, повышать заработную плату», — раскрыл приоритеты Томенко.

Он пообещал продолжать усиленную работу над всем перечисленным. Также, подчеркнул губернатор, особое внимание уделят восстановлению здоровья медработников, которые «самоотверженено участвовали в спасении жизней больных с коронавирусом».

Поздравление Томенко также опубликовали на официальном сайте Алтайского края. В этом случае оно совместное с председателем АКЗС Александром Романенко.