Ульяновская Пэрис Хилтон: губернатор увольняет свою советницу за нефтяную ванну

На прошлой неделе она выложила свежую порцию снимков — из солнечного Баку. Шквал эмоций вызвал кадр, где Опенышева принимает «шоколадную ванну». За это она даже получила прозвище «ульяновской Пэрис Хилтон».

Губернатор Сергей Морозов поручил провести в отношении чиновницы служебное расследование с последующим увольнением за чрезмерную демонстрацию роскошной жизни, пишет 73online.ru.

В Азербайджане Светалана Опенышева поселилась в пятизвездочном отеле Garabag Resort & Spa провинции Нафталан. Там же и проходила процедуры.

«Много шоколада не бывает», — подписала свои фото в Instagram чиновница.

Сейчас эти снимки удалены.

«Многие могут себе позволить выехать за границу. Но, когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно. Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы. Я многим подписываю разрешения на отпуск за рубежом (закон оговаривает), но нельзя так кичиться своим достатком. Мое решение — провести служебную проверку и уволить Опенышеву», — заявил губернатор области Сергей Морозов.

Ванна, которую принимала советник губернатора, с ее же лёгкой руки приняли за шоколадную. Однако субстанция, в которой утопает чиновница на фото, с шоколадом не имеет ничего общего. Это — нафталан, лечебная нефть.

Как сообщают местные СМИ, в целом отпуск чиновницы прошел вполне скромно — проживание и лечение на двоих с мужем обошлось Опенышевой в 59 тыс. рублей, еще 17 тысяч на двоих стоил перелет в оба конца из Казани. Зарплата Опенышевой составляет около 100 тыс. рублей в месяц.