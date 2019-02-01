«Умен, страстен, эмоционален»: каким был первый российский президент Борис Ельцин

1 февраля 1931 года родился Борис Ельцин, вошедший в историю как политик-реформатор. По специальности инженер-строитель, он прошел путь от мастера и прораба до председателя Верховного Совета РСФСР и дважды президента России. Рассказываем, каким был Борис Ельцин и как сложилась его жизнь.

Барнаул в 90-е годы XX века. Бизит Бориса Ельцина в Алтайский край в мае 1992 года.

Борис Ельцин родился в селе Бутка Свердловской области, пишут РИА Новости. Учился на строительном факультете Уральского политехнического института. С 1955 по 1968 поднялся по карьерной лестнице от мастера стройуправления треста «Южгорстрой» до начальника Свердловского домостроительного комбината.

В 1861 году вступил в КПСС и пошел вверх по партийной линии. В 1990 году его избрали председателем Верховного Совета РСФСР.

Тогда его популярность стремительно росла, пишет ТАСС. Рейтинг Ельцина стал выше, чем у политических соперников. Он перехвалил инициативу у властей Союза. Анатолий Чехоев (в то время — народный депутат СССР и член депутатской группы «Союз») в беседе с журналистом ТАСС вспоминал:

Ельцин тогда был смел и напорист, очень он выгодно смотрелся на фоне Горбачева, такой народный герой. На Съезде народных депутатов РСФСР, когда провозгласили независимость, Горбачева, хоть он и был президентом Советского Союза, даже не пригласили в президиум и на трибуну. В зале заседаний наверху балкончики были, вот на одном из этих балкончиков он и сидел. Все ждали, что раз он пришел, то сейчас выступит. Но Горбачев побоялся даже выступить на том съезде.

Леонид Кравчук , Станислав Шушкевич и Борис Ельцин. CC BY-SA 3.0 , Юрий Иванов

В 1991 году на всенародных выборах Бориса Ельцина избрали первым президентом России. А в 1996 году— переизбрали на второй срок.

За многие вещи Ельцина осуждали. Например, за увлечение алкоголем, пишет dni.ru. Выпив, он мог совершать странные поступки. Например, в августе 1994 года российский президент во время визита в Германию выхватил палочку у дирижера и начал сам дирижировать оркестром.

Среди того, что еще Ельцину ставят в вину — война в Чечне, нищета россиян, отсутствие экономических реформ.

«Он не был подлым, злым и мстительным президентом. Его опасались друзья и соратники, но его не боялись враги. <…> Он делал много крупных, но искренних ошибок и просчетов, но не совершал мелких, но продуманных гадостей. Он создал было представительную демократию в стране, но полностью разрушил, как только она стала препятствием для его власти, — цитирует «Сноб» политолога Николая Злобина.

31 декабря 1999 Борис Ельцин объявил о своей добровольной отставке с поста президента Российской Федерации и назначил исполняющим обязанности президента РФ Владимира Путина. В обращении к жителям России он сказал:

Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали на выборах в Думу за новое поколение политиков, я понял: главное дело своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое

Он отметил, что России нужно войти в новое тысячелетие «с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми. А мы, те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти».

Ельцин покидает Кремль после заявления об отставке. архив Управления пресс-службы и информации президента РФ , russiainphoto.

Борис Ельцин скончался в 2007 году, на 76 году жизни. В газете The New York Times вышла статья Билла Клинтона, 42-го президента США, посвященная Ельцину:

«Борис Ельцин был умен, страстен, эмоционален. У него была сильная воля и огромное мужество. Он не был идеален, и решать ему приходилось потрясающие по своей сложности проблемы, возникавшие с уходом России от многовекового авторитарного правления. Однако он увел ее оттуда», — приводит слова Клинтона ИноСМИ.

Владимир Познер в колонке, посвященной 85-летию Бориса Ельцина, заявил, что благодарен президенту «за поступки исторические, и за сугубо личные». Журналист брал у будущего президента интервью, когда тот только баллотировался в Верховный Совет СССР от Москвы.

«Помню, Ельцин вышел мне навстречу из кабинета ровно в уговоренное время — 11.00. Он выглядел великолепно: серебристые волосы, яркие голубые глаза, розовые щеки, темно-синий костюм сидел на нем как влитой», — пишет журналист на pozneronline.ru.

Познер говорит, что Ельцин совершал совершенно не типичные для людей такого ранга поступки. Например, звонил ему и беспокоился, не будет ли у журналиста неприятностей из-за интервью.

Рабочая встреча Владимира Путина и Бориса Ельцина. архив Управления пресс-службы и информации президента РФ , russiainphoto.

Политолог Николай Злобин на «Снобе» так охарактеризовал отношение людей к первому российскому президенту: