Умер актер Андрей Мягков. Герой «Иронии судьбы, или С легким паром»

О смерти народного артиста РСФСР сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, где Мягков служил много лет.
«Сегодня ночью не стало Андрея Васильевича Мягкова, великого артиста, любимого всенародно, театрального педагога и режиссера <…> Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Анастасии Валентиновне Вознесенской, близким Андрея Васильевича, его ученикам и всем поклонникам его таланта», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, смерть могла наступить в результате острой сердечной недостаточности.
Время и место прощания с Мягковым станут известны позднее.
Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге. В кино впервые снялся в 1965 году в роли дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача».
Популярность пришла к актеру в 1975 году — после роли Жени Лукашина в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром»
Также Мягков запомнился ролями в других комедиях Рязанова — Анатолий Новосельцев в «Служебном романе» (1977 год) и товарищ Хвостов в «Гараже» (1979 год).
Актер сыграл в 57 фильмах. Среди последних работ — «Сказ про Федота-Стрельца» (2001 год) и «Ирония судьбы. Продолжение» (2007 год).
С 2010 года Мягков не снимался в кино, с 2013 года не играл в театре. В последние годы вел уединенный образ жизни вместе с супругой, актрисой Анастасией Вознесенской.