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Жизнь

Умер актер, исполнивший главную роль в «Черной пантере» Marvel

В Лос-Анджелесе умер американский актер Чедвик Боузман, которого прославила роль Черной пантеры в серии фильмов Marvel. Об этом его семья сообщила в Twitter, пишет РБК. Боузману было 42 года.

Кадр из фильма "Черная пантера".
Кадр из фильма "Черная пантера".
kinopoisk.ru.

«С неизмеримой печалью подтверждаем кончину Чедвика Боузмана», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице актера в Twitter.

Семья актера рассказывает, что в 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который после перешел в четвертую. Четыре года актер проходил курс лечения. 28 августа Чедвик Боузман скончался в своем доме, в окружении семьи.

Первую серьезную роль Чедвик Боузман сыграл в фильме «42» — первого темнокожего игрока в Главной лиге бейсбола. Слава к актеру пришла после роли Черной пантеры в серии фильмов вселенной Marvel.

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