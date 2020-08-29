Умер актер, исполнивший главную роль в «Черной пантере» Marvel

В Лос-Анджелесе умер американский актер Чедвик Боузман, которого прославила роль Черной пантеры в серии фильмов Marvel. Об этом его семья сообщила в Twitter, пишет РБК. Боузману было 42 года.

«С неизмеримой печалью подтверждаем кончину Чедвика Боузмана», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице актера в Twitter.

Семья актера рассказывает, что в 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который после перешел в четвертую. Четыре года актер проходил курс лечения. 28 августа Чедвик Боузман скончался в своем доме, в окружении семьи.



Первую серьезную роль Чедвик Боузман сыграл в фильме «42» — первого темнокожего игрока в Главной лиге бейсбола. Слава к актеру пришла после роли Черной пантеры в серии фильмов вселенной Marvel.