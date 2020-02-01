Умер актер, исполнивший три роли в «Звездных войнах»

Известно, что он умер утром в субботу, 25 января. Харрис боролся с раком с 2018 года, актеру был 81 год.
Харрис был наиболее известен тем, что принимал участие во всех трех фильмах оригинальной трилогии. Его наиболее узнаваемая роль — Босска, охотник, которому поручили выследить «Тысячелетний сокол».
We are saddened to report the passing of Alan Harris, the actor behind Bossk in #TheEmpireStrikesBack.— The Star Wars Underworld (@TheSWU) January 31, 2020
Harris’ various other #StarWars roles across Episodes I, IV, V & VI include Leia’s Rebel escort, a Bespin guard, Terrance Stamp’s double, & the body mold for Han in Carbonite. pic.twitter.com/IVBsgSfPqh
Сообщество Imperial Signings в Facebook подтвердило информацию о смерти актера. Администраторы группы отметили, что несмотря на продолжительную болезнь, Харрис все равно встречался с фанатами.