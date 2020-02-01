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Жизнь

Умер актер, исполнивший три роли в «Звездных войнах»

Скончался британский актер Алан Харрис, наиболее известный тремя ролями в оригинальной трилогии научной франшизы «Звездные войны», пишут «Известия» со ссылкой на Metro.

Свеча.
Свеча.
pixabay.com

Известно, что он умер утром в субботу, 25 января. Харрис боролся с раком с 2018 года, актеру был 81 год.

Харрис был наиболее известен тем, что принимал участие во всех трех фильмах оригинальной трилогии. Его наиболее узнаваемая роль — Босска, охотник, которому поручили выследить «Тысячелетний сокол».

Сообщество Imperial Signings в Facebook подтвердило информацию о смерти актера. Администраторы группы отметили, что несмотря на продолжительную болезнь, Харрис все равно встречался с фанатами.

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