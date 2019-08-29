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Жизнь

Умер актер из «Легенды № 17» и «Дальнобойщиков»

Российский актер Александр Числов скончался в Москве, рассказал его друг Денис Сердюков сайту Teleprogramma.pro.

Свечи.
Свечи.
СС0

Числов умер в отделении интенсивной реанимации в больнице в Сокольниках. Причиной смерти стала обострившаяся пневмония. Артисту было 54 года, пишет Lenta.Ru.

Числов родился в городе Грозный в 1964 году. В 1982-м перебрался с семьей в Москву.

Артист сыграл эпизодические роли в таких фильмах, как «Легенда № 17», «Самый лучший фильм 2», «Вор», «Точка» и «Беспредел», а также появился в сериалах «Деффчонки», «Интерны», «Братья Карамазовы», «Папины дочки», «Хиромант», «Не родись красивой», «Дальнобойщики» и «Участок», пишет mail.ru.

«Такой гениальный артист, пусть и артист эпизодов! А сегодня его не стало! Саша, спасибо за твои роли, твои образы в кино! Там у тебя уже ничего не болит! Покойся с миром! Мы будем помнить о тебе!», «Очень жалко. Да, актер эпизода, но очень яркий, запоминающийся. Играл странных, ранимых персонажей. Был востребован. Светлая память», — пишут комментаторы в соцсетях.

Всего он принял участие более чем в 250 проектах.

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