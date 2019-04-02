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Жизнь

Скончался актер из «Особенностей национальной охоты»

В Санкт-Петербурге ушел из жизни актер кино Александр Васильев. Ему было 60 лет.

Актер Александр Васильев.
Актер Александр Васильев.
lenfilm.ru

В последние годы жизни артист боролся с тяжелой болезнью, пишет moika78.ru.

Снимался в картинах картинах: «Особенности национальной охоты», «Блокпост», «Барабаниада», «Гадкие лебеди», «Фауст», «Вишневый сад» и многих других. Кроме того, актер снялся в популярных в «нулевых» сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Морские дьяволы», «Агент национальной безопасности».

Прощание с Александром Васильевым состоится на «Ленфильме» 3 апреля в 11:00, говорится в сообщении пресс-службы киностудии.

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