Умер актер из сериала «Полицейский с Рублевки»

Накануне актер сериала «Полицейский с Рублевки» скончался в больнице на 33-м году жизни.

Агент актера Ростислава Гулбиса рассказала подробности смерти артиста, пишет «Пятый канал».

«Обострение панкреатита привело к почечной недостаточности, насколько я знаю. И от этого произошел отек легких», — рассказала агент актера.

Коллега артиста Роман Попов сообщил, что у Гулбиса были проблемы с почками, пишет Znak.com.

Актер прославился ролями Олега Елисеева из «Полицейского с Рублевки» и лейтенанта Коломиеца из сериала «Чернобыль. Зона отчуждения». Также снялся в фильмах «Кома» и «Все и сразу».