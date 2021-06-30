30 июня 21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Умер актер из сериала «Полицейский с Рублевки»

Накануне актер сериала «Полицейский с Рублевки» скончался в больнице на 33-м году жизни.

Свеча.
Свеча.
СС0

Агент актера Ростислава Гулбиса рассказала подробности смерти артиста, пишет «Пятый канал».

«Обострение панкреатита привело к почечной недостаточности, насколько я знаю. И от этого произошел отек легких», — рассказала агент актера.

Коллега артиста Роман Попов сообщил, что у Гулбиса были проблемы с почками, пишет Znak.com.

Актер прославился ролями Олега Елисеева из «Полицейского с Рублевки» и лейтенанта Коломиеца из сериала «Чернобыль. Зона отчуждения». Также снялся в фильмах «Кома» и «Все и сразу».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость