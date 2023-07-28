28 июля
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Жизнь

Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны»

Скончался российский актер Андрей Бабенко.

Видеокамера.
Видеокамера.
CC0

Ему было 47 лет.

О причинах смерти не сообщается, указывает bfm.ru.

Получил широкую известность из-за съемок в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Тайны следствия».

Ранее в поликлинике внезапно умер режиссер культового российского сериала "Улицы разбитых фонарей". Это Михаил Мамедов.

Он скончался в поликлинике, куда пришел на прием к врачу. Внезапно ему стало плохо. Врачи пытались привезти его в чувства и вызвали бригаду скорой помощи. Но медики экстренной службы лишь констатировали смерть режиссера.

Также сыгравший в «Убойной силе» и «Улицах разбитых фонарей» актер ушел из жизни.

Вадим Волков снимался в кино и на телевидении — исполнил эпизодические роли в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Тест на беременность» и других.

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